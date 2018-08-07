KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa’da endeksler yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Ağustos () – Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmaya yıl içinde devam edeceği beklentilerinin güçlenmesine paralel, ABD-Çin arasında tekrar yükselen ticaret savaşı gerilimi ve ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların bugün tekrar yürürlüğe girmesine karşın, Asya’da endeksler yükselişle kapanırken, Avrupa’da endeksler Fransa ve Almanya’dan gelen dış ticaret dengesi verilerinin ardından yükselişte.

ABD’de Donald Trump hükümeti Çin’in 200 milyar dolarlık ürününe uygulanması beklenen gümrük vergisinin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılmasını değerlendirirken, Çin’in de Cuma günü 60 milyarlık ABD ürününe daha ek gümrük vergisi getireceği belirtilmişti.

AVRUPA – Almanya ve Fransa’dan gelen dış ticaret dengesi ve cari denge verileri endekslerin seyrinde etkili oldu. ,

ALMANYA Haziran’da 21.8 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis verilerine göre; ihracat Mayıs’a göre değişmeyerek Haziran’da 115.5 milyar euro olurken, ithalat Mayıs’a göre yüzde 1.2 artışla Haziran’da 93.7 milyar euroya yükseldi.

FRANSA ekonomisi Haziran’da 6.25 milyar euro dış ticaret açığı verdi. Fransa’nın dış ticaret açığı Mayıs’ta ise 6.02 milyar euro düzeyindeydi. Beklenti dış ticarette 5.52 milyar euro açık verilmesiydi.

Fransa cari açığı ise Mayıs’taki 2.3 milyar euro düzeyinden Haziran’da 2.9 milyar euroya yükseldi.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 1.09, FTSE yüzde 0.74, CAC yüzde 0.90, FTSE MIB yüzde 1.20, Stoxx 600 ise yüzde 0.67 yükseldi..

ASYA – Asya borsalarında ABD-Çin ticaret savaşı belirsizlikleri ve Çin’in döviz rezervlerindeki artışın ardından endeksler Shanghay öncülüğünde yükseldi.

Çin’in döviz rezervleri Temmuz’da 5.82 milyar dolar artarak 3 trilyon 118 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentisi ise 12.1 milyar dolar düşmesiydi. Haziran’da Çin’in döviz rezervleri 1.51 milyar dolar yükselmişti.

Çin’in altın rezervleri ise Haziran sonundaki 74.07 milyar dolar düzeyinden Temmuz sonu itibariyle 72.32 milyar dolara geriledi.

Gelişmelere paralel Asya borsalarında;

Nikkei yüzde 0.69, Shanghai yüzde 2.74, HSI yüzde 1.54, KOSPI yüzde 0.60 yükseldi.

DOLAR endeksi yüzde 0.23 düşüşle 95.14 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi ise dolardaki düşüşe bağlı yüzde 0.30 yükselişle 1.1547 düzeyine yükseldi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.951 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.657 düzeyine yükseldi.



OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>http://www.gazeterize.com/ekonomi/kuresel-piyasalar-abd-verileri-oncesi-avrupada-endeksler-yukseliste-h13744528.html



Gazete Rize

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.11 değer kaybetmesiyle 111.28 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.20 yükselişle 1.2970 düzeyine yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.69 artışla varil başına 74.26 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.49 artışla 69.35 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Pazartesi 0.20 dolar artışla günü 72.27 dolara yükseldi. Cuma günü OPEC sepet fiyatı 72.07 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.