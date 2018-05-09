KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa’da endeksler yükseldi, ABD tahvilleri 3.0’ün üzerinde

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mayıs () – ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel petrol fiyatları yüzde 2.0’nin üzerinde yükselirken, Avrupa’da endeksler yükselişle açıldı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise tekrar 3.0 düzeyinin üzerine çıktı.

AVRUPA – Fransa’dan gelen sanayi ve imalat üretim verileri de yükselişi destekler nitelikteydi. Fransa’da imalat üretimi yıllık yüzde 2.0, sanayi üretimi yıllık yüzde 2.3 arttı. Insee verilerine göre imalat üretimi Mart’ta aylık yüzde 0.1 arttı, 1. çeyrekte yüzde 1.8 geriledi, sanayi üretimi ise Mart’ta aylık yüzde 0.4 gerilerken, 1. çeyrekte 1.3 geriledi.

- DAX yüzde 0.16 artışla 12,932.23 puana,

- CAC yüzde 0.03 artışla 5,523.46 puana,

- FTSE yüzde 0.46 artışla 7,600.63 puana,

- FTSE MIB yüzde 0.69 artışla 24,314.82 puana

- Stoxx 600 yüzde 0.29 391.13 puana yükseldi.

Birleşik Krallık’tan bu hafta sanayi üretimi, perakende PMI ve ticaret dengesi verileri gelecek. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası’nın ise faiz kararı var.

Asya’da endeksler düşüşle kapandı.

- Japonya'da Nikkei yüzde 0.44 düşüşle 22,408.88 puandan,

- Shanghai yüzde 0.08 düşüşle 3,158.81 puandan,

- KOSPI, yüzde 0.24 düşüşle 2,443.98 puandan,

- HSI yüzde 0.44 artışla 30,536.14 puandan kapandı.

ABD – Geçen hafta ABD’den gelen güçlü istihdam ve ücret verilerinin ardından bugün de Üretici Fiyat Endeksi piyasaların izleyeceği verilerden olacak. Yarın ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım politikalarına yine doğrudan etki eden bir veri olan TÜFE açıklanacak. Veriler öncesinde ve Trump’ın kararı sonrasında;

- Dolar endeksi ise 93.00 düzeyinin üzerine yerleşti ve yüzde 0.11 artışla 93.19 düzeyinde.

- Euro/dolar paritesi dolardaki artışa ve eurodaki düşüşe bağlı olarak yüzde 0.05 düşüşle 1.1858 düzeyine geriledi.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.04 artışla tekrar 3.00 düzeyinin üzerine çıktı ve 3.008 düzeyinde.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.60 değer kazandı ve 109.77 yen düzeyine yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

Wall Street’te ise endeksler Trump kararı sonrası yatay seyretti.

- Dow Jones yüzde 0.01 artışla 24,360.21 puana yükselirken

- S&P 500 yüzde 0.03 düşüşle 2,671.92 puana geriledi.

- Nasdaq yüzde 0.02 artışla 7,266.90 puana yükseldi

