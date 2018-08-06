Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ağustos () – Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırmaya yıl içinde devam edeceği beklentilerinin güçlenmesine paralel, ABD-Çin arasında tekrar yükselen ticaret savaşı gerilimi ve ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların yarın tekrar yürürlüğe girmesine paralel Asya karışık seyirle kapanırken, Avrupa’da endeksler düşüşte. Wall Street vadelileri ise ABD borsalarının da düşüşle açılacağına işaret ediyor.

ABD’de Donald Trump hükümeti Çin’in 200 milyar dolarlık ürününe uygulanması beklenen gümrük vergisinin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılmasını değerlendirirken, Çin’in de Cuma günü 60 milyarlık ABD ürününe daha ek gümrük vergisi getireceği belirtilmişti.

AVRUPA – Avrupa’da borsalar ABD ve Çin arasında tam bir ticaret savaşı yaşanacağı endişeleriyle haftaya düşüşle başladı. Almanya’dan İnşaat PMI verisi geldi.

ALMANYA - Almanya İnşaat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz’da değişiklik göstermeyerek 50.0 olarak gerçekleşti.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 0.27, FTSE yüzde 0.16, CAC yüzde 0.123, FTSE MIB yüzde 0.29, Stoxx 600 ise yüzde 0.28 düştü.

ASYA – Asya borsalarında ABD-Çin ticaret savaşı geriliminin artmasıyla endeksler Shanghay öncülüğünde düştü. Büyük endekslerden sadece HSI yükseldi.

Gelişmelere paralel Asya borsalarında;

Nikkei yüzde 0.08,

Shanghai yüzde 1.26,

KOSPI yüzde 0.05 düşerken,

HSI yüzde 0.52 yükselişle kapandı.

DOLAR endeksi yüzde 0.20 artışla 95.42 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi ise dolardaki yükselişe bağlı yüzde 0.41 düşüşle 1.1549 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.14 değer kazanmasıyla 111.43 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.47 düşüşle 1.2942 düzeyine yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.93 artışla varil başına 73.89 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.24 artışla 69.34 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Cuma günü 0.46 dolar artışla 72.07 dolara yükseldi. Perşembe günü OPEC sepet fiyatı 71.61 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor