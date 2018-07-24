KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa’da endeksler PMI verisi sonrası yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz () – Küresel piyasalar dün Google’ın ana şirketi Alphabet’in beklenenin üzerinde kar açıklamasıyla yükselirken, Euro Bölgesi’nden gelen büyümenin güçlü olduğuna fakat yavaşladığına işaret eden PMI verileri sonrası Avrupa’da endeksler yükselmeye devam ediyor.

AVRUPA – Haftanın ilk gününde Ryaniar’in karlılığında yüzde 20 düşüş açıklanması sonrası düşen Avrupa endeksleri bugün büyümenin hala güçlü olduğuna fakat yavaşladığına iaşret eden Euro Bölgesi PMI verisi sonrası yükselişte.

Gelişmelere paralel;

- DAX yüzde 1.42

- FTSE yüzde 0.80

- CAC yüzde 0.93

- FTSE MIB yüzde 1.14 yükseldi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.92 yükselişte.

ASYA - Asya borsaları Wall Street’teki yükselişle birlikte bugünü artıda kapattı.

Gelişmelere paralel;

- Nikkei yüzde 0.51,

- Shanghai yüzde 1.62,

- HSI yüzde 1.44,

- KOSPI yüzde 0.48 yükselişle kapandı.

WALL STREET’te dün ticaret savaşı endişelerine bağlı sanayi endeksi Dow Jones yüzde 0.06 düşüşle kapanırken, Alphabet ikinci çeyrek sonuçları sonrasında S&P 500 yüzde 0.18, Nasdaq yüzde 0.28 yükseldi.

ABD – Bugün ABD’den gelecek PMI verileri de endekslerin seyrinde belirleyici olacak. ABD’de İmalat, Hizmet ve Bileşik PMI açıklanacak.

DOLAR endeksi yatay seyirle 94.63 lirada. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.54- 94.86 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR yüzde 0.06 düşüşle 1.1685 düzeyinde.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.952 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.629 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.11 değer kaybetmesiyle 111.22 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise hafif yükselişle 1.3108 düzeyinde.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.22 yükselişle varil başına 73.22 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.54 yükselişle 68.26 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı Cuma günü ise 71.57 dolardayken, Pazartesi varil fiyatı 71.85 dolara yükseldi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.