Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () – Küresel piyasalar ticaret savaşı endişeleri, Brexit tartışmaları, düşen petrol fiyatlarına paralel, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in Temsilciler Meclisi’ndeki sunumunu sonrasında karışık seyrediyor.

ABD’de açıklanan ve beklentilerin altında gelen konut verileri sonrası Wall Street karışık seyirle kapanırken, Asya’da endeksler Japonya’dan gelen ticaret dengesi verilerinin ardından düşüşte. Avrupa’da ise DAX ve CAC düşerken, FTSE ve FTSE MIB endeksleri yükselişte.

ASYA - Asya borsaları Powell’in dünkü sunumunda “faizlerin çok hızlı artırılmasının büyümeye zarar verebileceğini” söylemesi ve Japonya’dan gelen ticaret dengesi verilerinin ardından düştü.

Japonya Haziran’da makine, gıda, metal ve bilgisayar ihracatındaki artışlara bağlı beklenenin üzerinde cari fazla verdi. 534.3 milyar yen ticaret fazlası vermesi beklenen Japonya’da Haziran’da 721.4 milyar yen (6.39 milyar dolar) ticaret fazlası geldi.

Japonya ithalatı Haziran’da yüzde 5.3 artması beklenirken yüzde 2.5 arttı. Bir önceki ay Japoonya’nın ithalatı yıllık bazda yüzde 14 artmıştı.

Japonya ihracatı ise Haziran’da yüzde 7.0 artması beklenirken, yüzde 6.7 arttı. Bir önceki ay ihracat yıllık bazda yüzde 8.1 artmıştı.

Gelişmelere paralel;

- Nikkei yüzde 0.13 yükselirken,

- Shanghai yüzde 0.51,

- HSI yüzde 0.28,

- KOSPI yüzde 0.34 düştü.

AVRUPA – Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi enflasyon verilerinin ardından Avrupa’da endeksler ticaret savaşı endişelerinin tekrar yükselmesiyle karışık seyirde. Milano borsası dışında tüm endeksler ekside.

Birleşik Krallık’ta Tüketici Fiyat Endeksi Haziran’da aylık bir değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2.3 oldu.

Euro Bölgesi yıllık TÜFE Haziran’da Mayıs’taki yüzde 1.9 düzeyinden yüzde 2.0’ye yükseldi.

Avrupa Birliği’nin Google’ın rekabet kurallarını çiğnediği gerekçesiyle sürdürdüğü davadan 5 milyar dolar ceza çıktı. Google kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

- AX yüzde 0.25 düşerken,

- FTSE yükselişle açıldıktan sonra yüzde 0.09 düştü,

- CAC yüzde 0.48 düştü.

- FTSE MIB yüzde 0.27 yükseldi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.15 düşüşte.

WALL STREET – ABD Merkez Bankası eski başkanı Ben Bernanke, ABD eski Hazine Bakanları Timothy Geithner ve Henry Paulson yaptıkları ortak bir açıklamada “ABD’nin bir sonraki finansal krize karşı kullanabileceği enstrümanı kalmamış olabilir” uyarısı yaptı.

Powel’in dün Senato’da yaptığı sunumun ardından Wall Street’te endeksler teknoloji hisselerine bağlı yükselişle kapanmıştı.

Güçlü sanayi üretimi verilerinin ardından bugün beklentilerin çok altında gelen konut başlangıçlarıyla ABD’de borsalar karışık seyirle kapandı.

- Dow Jones 0.32,

- S&P 500 yüzde 0.22 yükselirken,

- Nasdaq yüzde 0.01 düştü.

- Russel 2000 yüzde 0.27 yükselişle kapandı.

ABD’nin İran petrolündeki muafiyet sinyalleri sonrası, ABD stoklarındaki beklenmedik artış OPEC ve OPEC dışı üreticilerin üretimi artırma kararıyla petrolde düşüş sürüyor.

Gelişmelere paralel Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.71 düşüşle varil başına 72.38 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.35 düşüşle 68.51 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı salı günü 70.38 dolara kadar geriledikten sonra Çarşamba 70 doların altına indi ve 69.98 dolara geriledi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

DOLAR endeksi verilerin ardından güçlendi ve günlük yüzde 0.26 yükselişle 95.33 düzeyine yükseldi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.99- 95.36 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki güçlenmeye paralel 1.17 düzeyinin altına indi, günlük yüzde 0.26 düşüşle 1.1607 düzeyine geriledi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.888 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.624 düzeyine yükseldi.

STERLİN/DOLAR açılışa göre yüzde 0.39 düşüşle 1.3020 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.10 değer kazanmasıyla 112.96 düzeyine yükseldi.