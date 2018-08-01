KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa’da endeksler güçlü verilere rağmen düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ağustos () – Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı ve Cuma günü ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisi öncesinde karışık seyirde. Asya’da endeksler ABD ve Çin’in tam bir ticaret savaşından kaçınmak için tekrar masaya oturacağına dair haberlerle karışık kapanırken, Avrupa’da endeksler güçlü İmalat PMI verilerine rağmen düşüşte. Wall Street vadeli işlemleri de endekslerin düşüşle açılacağına işaret ediyor.

AVRUPA - Avrupa’da endeksler Euro Bölgesi, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’tan gelen güçlü PMI verilerine rağmen, Fed faiz kararı öncesi şirket kazançlarına paralel düşüşte.

EURO BÖLGESİ – Euro Bölgesi İmalat PMI Temmuz’da Haziran ayındaki 54.9 düzeyinden 55.1’e yükseldi. Euro bölgesi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2.1 büyüdü, ilk çeyreğe göre ise büyüme yüzde 0.3 oldu. Yıllık enflasyon öncü verilere göre Temmuz’da yüzde 2.1’e yükselirken, Euro Bölgesi işsizlik oranı ise Haziran’da Mayıs’taki düzeyinden değişmeyerek yüzde 8.3’e geriledi. Bu oran Euro Bölgesi’nde Aralık 2008’den bu yana görülen en düşük işsizlik oranı olmaya devam ediyor.

ALMANYA İmalat PMI Temmuz’da Haziran ayındaki 55.9 düzeyinden 56.9’a yükseldi.

FRANSA İmalat PMI Temmuz’da Haziran ayındaki 52.5 düzeyinden 53.3’e yükseldi.

Birleşik Krallık İmalat PMI ise Temmuz ayında Haziran ayındaki 54.3 düzeyinden 54’e düşerek son üç ayın en düşük düzeyine geriledi.

Veri ve gelişmelere paralel;

DAX yüzde 0.26, FTSE yüzde 1.13, CAC yüzde 0.06, FTSE MIB yüzde 0.69, Stoxx 600 ise yüzde 0.32 düştü.

FED - Fed’in Eylül’de ve Aralık’ta iki kez daha faiz artırması, bu toplantıda ise faizlere dokunmaması bekleniyor. ABD’den gelen güçlü kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ile dolar endeksi güçlenirken, yatırımcılar Fed faiz kararı ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) Haziran’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 1.9 arttı. Beklenti endeksin yıllık yüzde 2.0 artmasıydı.

ABD - ABD'den bugün gelecek Temmuz ayı ADP istihdam verileri, mortgage başvuruları, imalat PMI verileri ve ISM imalat verileri ve fiyat endeksleri ABD borsalarında endekslerin hareketinde etkili olacak.

WALL STREET – ABD’den gelen kişisel tüketim harcamaları ve kişisel gelir verilerinin ardından endeksler haftanın ikinci gününü yükselişle kapattı. Apple 30 Haziran’la biten üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı ve çeyrek dönem gelirlerinin yıllık yüzde 17 artışla 53.3 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Satışların yüzde 60’ını ABD dışı satışlar oluşturdu. Apple ayrıca, Wall Street’in üçüncü çeyrekte 41.79 milyon cihaz satışı öngörüsüne de ulaşamadı.

Veri ve gelişmelerin ardından;

Dow Jones yüzde 0.43, S&P 500 yüzde 0.49, Nasdaq yüzde 0.55, Russel 2000 ise yüzde 1.07 yükselişle kapandı.

ASYA – Asya’da endeksler ABD-Çin ticaret savaşı görüşmelerine ilişkin beklentilerle Fed öncesi karışık seyirle kapandı.

Nikkei yüzde 0.86 yükselirken, Shanghai yüzde 1.81, HSI yüzde 0.85 düştü. KOSPI ise yüzde 0.51 yükseldi.

DOLAR endeksi ABD verileriyle güçlendi ve yüzde 0.06 yükselişle 94.61 düzeyine çıktı.

EURO/DOLAR paritesi, dolardaki yükselişe bağlı yüzde 0.06 düşüşle 11684 düzeyine geriledi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.98 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.669 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.05 değer kazanmasıyla 111.93 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.04 yükselişle 1.3130 düzeyine geriledi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.24 düşüşle varil başına 73.29 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.05 düşüşle 68.04 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Salı günü 0.09 dolar artışla 73.62 dolara yükseldi. Pazartesi OPEC sepet fiyatı 73.53 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.