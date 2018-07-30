KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa’da endeksler FTSE hariç düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Temmuz () - Bu hafta küresel piyasalar önemli merkez bankası toplantıları ve ABD’den gelecek enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Dolar endeksi güçlü seyrini korurken, Asya’da endeksler Wall Street’in ardından düşüşle açıldı. Avrupa’da ise endeksler beklentileri karşılamayan şirket kazançları ve ticaret savaşı endişelerinin tam geçmemiş olmasına paralel FTSE hariç düşüşte.

Pazartesi Japonya Merkez Bankası, Salı-Çarşamba günleri ise ABD MErkez Bankası para politikası kurulları toplanıyor.

EURO BÖLGESİ –Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi ve tüketici güveni verileri endeksler için önemli bir veriylen, Almanya’dan gelecek enflasyon verileri de endekslerin seyrinde belirleyici olacak.

Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Temmuz’da 0.2 puan düşüşle 112.1’e geriledi. Avrupa Birliği’nde ise endeks 0.1 puan artışla 112.3’e yükseldi.

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Haziran’daki düzeyinden değişmedi. İş İklimi Endeksi ise Temmuz’da 0.09 puan düşüşle 1.29’a geriedi.

ALMANYA’da Tüketici Fiyat Endeksi’nin Temmuz öncü verileri açıklanacak. Bir önceki dönemde TÜFE yüzde 0.1 artmıştı, Temmuz’da yüzde 0.4 artması öngörülüyor.

Veri ve gelişmelere paralel;

DAX yüzde 0.14 düşerken, FTSE yüzde 0.09 düştükten sonra açılışa göre yüzde 0.03 yükseldi. CAC yüzde 0.17 FTSE MIB yüzde 0.18, Stoxx 600 ise yüzde 0.16 düştü.

ASYA – Japonya’dan gelen veriler ve Wall Street’te Cuma günü yaşanan teknoloji ağırlıklı kayıplara parallel Asya piyasaları haftanın ilk gününü düşüşle kapattı.

JAPONYA - Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikası kararlarını 31 Temmuz Salı sabahı açıklayacak. Banka’nın faiz oranlarında bir değişiklik yapması beklenmiyor.

Japonya’da perakende satışlar HAziran’da yıllık bazda yüzde 1.8 arttı. MAyıs’ta yüzde 0.6 artan perakende satışların yüzde 1.6 artması bekleniyordu. JAponya’da perakende satışlar Haziran’da ardarda sekiz ay artış gösterdi.

Gelişmelere paralel;

Nikkei yüzde 0.74, Shanghai yüzde 0.12, HSI yüzde 0.25 düştü.

WALL STREET – Intel ve Twitter hisseleri öncülüğünde teknoloji hisselerinde düşüş yaşandı. Endekslerin tamamı haftanın son gününü düşüşle kapattı.

Dow Jones yüzde 0.30, S&P 500 yüzde 0.66, Nasdaq yüzde 1.46, Russel 2000 ise yüzde 1.89 düştü.

DOLAR endeksi yüzde 0.18 düşüşle 94.50 düzeyine geriledi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.46- 94.76 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR, yüzde 0.24 yükselişle 1.1686 düzeyine yükseldi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.98 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.677 düzeyinde.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük hafif değer kazanmasıyla 111.05 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.15 yükselişle 1.3122 düzeyinde.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.71 yükselişle varil başına 74.79 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.66 yükselişle 69.83 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Cuma günü 0.07 dolar artışla 73.69 dolara yükseldi. Perşembe günü sepet 73.62 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.