Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Ağustos () –Avrupa’da endeksler ticaret savaşı endişelerinin etkisiyle düşüşte.

EURO/DOLAR paritesi ise dolardaki yükselişe bağlı yüzde 0.01 düşüşle 1.1566 düzeyine geriledi.

Almanya İnşaat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz’da değişiklik göstermeyerek 50.0 olarak gerçekleşti.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 0.43,

FTSE yüzde 0.01,

CAC yüzde 0.11,

FTSE MIB yüzde 0.17,

Stoxx 600 ise yüzde 0.13 düştü.

ASYA – Asya borsalarında ABD-Çin ticaret savaşı geriliminin artmasıyla Çin’in ABD ürünlerine 60 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulayacağını duyurmasıyla karışık seyirde.

Gelişmelere paralel Asya borsalarında;

Nikkei yüzde 0.08,

Shanghai yüzde 1.26,

KOSPI yüzde 0.77 düştü,

HSI yüzde 0.52 yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.23 değer kazanmasıyla 111.25 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise 1.30 düzeyine yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.36 artışla varil başına 73.47 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.58 artışla 68.89 dolardan işlem görüyor.