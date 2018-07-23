KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa’da endeksler düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Temmuz () – Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri arttırmasına ilişkin yorumları, ticaret savaşı endişelerini artıran paylaşımları ve son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani’ye, “Bir daha asla İran’ı tehdit etmeyin” mesajı sonrası küresel piyasalarda jeopolitik ve ekonomik endişelere paralel karışık seyir hakim. Avrupa Borsaları’nda ise Ryaniar’in karlılığında yüzde 20 düşüş açıklanması sonrası endeksler diğer gelişmelerle birlikte düşüşte. Dolar endeksi zayıflarken, parite ve ABD devlet tahvilleri yükselişte.

AVRUPA borsalarında, Ryaniar’in bu yaz uçuş gelirlerinin beklenenin altında olacağını söylemesi şirket hisselerini yüzde 5.74 düşürürken, Fiat Chrsyler ve Ferrari CEO’su Sergio Marchionne’nin sağlık sorunları sebebiyle CEO’luk koltuğunu beklenmedik bir şekilde bırakmak zorunda kalmasıyla Ferrari hisseleri yüzde 5.0 düştü.

Bugün açıklanacak Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi öncesinde Avrupa borsalarında;

- DAX yüzde 0.18

- FTSE yüzde 0.13

- CAC yüzde 0.51

- FTSE MIB yüzde 0.54 düştü.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.15 düşüşte.

ASYA - Asya borsalarında dolardaki güçsüzleşmeye bağlı Nikkei sert düşerken, Çin, Hong Kong yükseliş yükselişle kapandı.

Çin Merkez Bankası (PBOC), Perşembe günü, para biriminde Haziran ayında başlayan aşağı yönlü hareketten bu yana ilk kez yuan fixingini 6.7 düzeyinin üzerine çekti.

ÇİN İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, Çin'de kentsel kayıtlı işsizlik oranı Haziran sonunda yüzde 3.83'e geriledi. Kentsel kayıtlı işsizlik oranı Mart sonunda yüzde 3.89 ve 2007 Haziran ayında yüzde 3.95 düzeyindeydi.

Gelişmelere paralel;

- Nikkei yüzde 1.33 düşüşle kapanırken,

- Shanghai yüzde 1.07,

- HSI yüzde 0.11 yükselişle kapandı.

- KOSPI yüzde 0.87 düştü.

WALL STREET’te tüm endeksler haftanın son gününü Trump’ın ticaret savaşı endişelerini artıran yorumlarıyla düşüşle kapanmıştı.

DOLAR endeksi güne düşüşle başladıktan sonra yüzde 0.05 yükselişle 94.43 düzeyine yükseldi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.21- 94.61 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki hafif yükselişe paralel yüzde 0.05 düşüşle 1.1717 düzeyinde.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.902 düzeyine yükseldi, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.60 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.20 değer kaybetmesiyle 111.26 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise hafif düşüşle 1.3134 düzeyinde.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.23 yükselişle varil başına 73.97 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.26 yükselişle 69.11 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti’nde varil Perşembe 70.91 dolara yükseldikten sonra Cuma günü ise 71.57 dolara yükseldi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.