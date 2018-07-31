KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa’da endeksler DAX hariç yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Temmuz () - Bu hafta küresel piyasalar önemli merkez bankası toplantıları ve ABD’den gelecek enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Avrupa’da endeksler güçlü ekonomik verilerin ardından DAX hariç yükselişe geçti.

Dolar endeksi güçlü seyrini korurken, Asya’da endeksler Japonya Merkez Bankası ve Çin PMI verileri sonrası HSI hariç yükselişle kapandı.

FED - Bugün ve yarın ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi toplanıyor. Yarın faiz kararı açıklaması beklenen Fed’in Eylül’de ve Aralık’ta iki kez daha faiz artırması, bu toplantıda ise faizlere dokunmaması bekleniyor.

EURO BÖLGESİ – Euro Bölgesi Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’sı (GSYH), 2018’in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 büyüdü. Yıllık bazda büyüme ise ikinci çeyrekte yüzde 2.1 oldu.

EURO BÖLGESİ yıllık enflasyon ise öncü verilere göre Temmuz’da yüzde 2.1’e yükseldi. Haziran’da Euro Bölgesi yıllık enflasyon yüzde 2.0 düzeyindeydi.

Avrupa Ulusal İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre yıllık enflasyondaki artış büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki artış (Haziran’da yüzde 8.0, Temmuz’da yüzde 9.4), gıda, alkol ve tütün fiyatlarındaki artış (Haziran’da yüzde 2.7, Temmuz’da yüzde 2.5) ve hizmet fiyatlarındaki artıştan (Haziran’da yüzde 1.3, Temmuz’da yüzde 1.4) kaynaklandı.

EURO BÖLGESİ işsizlik oranı ise Haziran’da Mayıs’taki düzeyinden değişmeyerek yüzde 8.3’e inerken, Haziran 2017’de işsizlik oranı yüzde 9.0 düzeyindeydi.

Eurostat verilerine göre Bu oran Euro Bölgesi’nde Aralık 2008’den bu yana görülen en düşük işsizlik oranı olmaya devam ediyor.

AVRUPA BİRLİĞİ işsizlik oranı Haziran’da Mayıs’taki düzeyinden değişmedi ve yüzde 6.9 oldu. Haziran 2017’de AB işsizlik oranı yüzde 7.6’ydı.

Almanya işsizlik rakamları, Temmuz’da altı bin kişi düşerek, beklenti olan 10 binin altında kaldı. Almanya Federal İş Kurumu verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış işsizlik rakamları, Temmuz ayında altı binlik bir düşüşle 2,338 milyona gerilerken, işsizlik oranı ise yüzde 5.2 oldu.

Yayınlanan veri ve gelişmelere paralel;

DAX yüzde 0.01 düşerken,

FTSE yüzde 0.14,

CAC yüzde 0.03,

FTSE MIB yüzde 0.77,

Stoxx 600 ise yüzde 0.02 yükseldi.

ASYA – Çin’de yayınlanan imalat PMI verisinin beklentinin altında kalarak 51.2 olarak açıklanmasının ardından HSI hariç yükselişte.

Çin İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz’da beklentinin biraz altında, 51.2 olarak gerçekleşti. Beklenti endeksin 51.3 düzeyinde gelmesiydi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin Servis PMI’ı da Haziran ayındaki 55.0 düzeyinden Temmuz ayında 54.0’a gerilerken, PMI düzeyinin 50’nin üzerine çıkması büyümeyi, altına inmesi ise daralmayı işaret ediyor.

JAPONYA - Japonya Merkez Bankas (BOJ) tarafından açıklanan para politikası kararına göre faiz oranlarında bir değişiklik yapılmadı.

Gelişmelere paralel;

Nikkei yüzde 0.04,

Shanghai yüzde 0.26 yükselişle kapanırken,

HSI yüzde 0.52 düştü.

WALL STREET – Facebook, Amazon ve Netflix hisseleri öncülüğünde teknoloji hisselerinde düşüş yaşandı. Endekslerin tamamı haftanın ilk gününü düşüşle kapattı.

Dow Jones yüzde 0.57,

S&P 500 yüzde 0.58,

Nasdaq yüzde 1.39,

Russel 2000 ise yüzde 0.61 düştü.

DOLAR endeksi yüzde 0.02 düşüşle 94.33 düzeyinde.

EURO/DOLAR paritesi, dolardaki düşüşe bağlı yüzde 0.14 yükselişle tekrar 1.17 düzeyinin üzerine çıktı ve 1.1724 düzeyine yükseldi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.949 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.661 düzeyinde.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.44 değer kazanmasıyla 111.54 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.18 yükselişle 1.3156 düzeyinde.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.25 düşüle varil başına 74.78 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.53 düşüşle 69.76 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Pazartesi günü 0.04 dolar azalışla 73.53 dolara geriledi. Cuma günü sepet 73.69 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.