KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa’da endeksler AB zirvesi öncesinde düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli şirketlerin ABD’li teknoloji şirketlerine yapacağı yatırımları engellemekle tehdit etmesi sonrasında Avrupa’da da endeksler Perşembe günü gerçekleşecek ve sığınmacı sorunun da ele alınacağı AB zirvesi öncesinde düşüşte.

AVRUPA – Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure, Salı günü Banka'nın 2019'da vadesi dolacak tahvillerden gelecek ana para ödemelerinden her ay 15 milyar euroyu yeniden yatırıma yönlendireceğini açıklamış bu da endekslerdeki yükselişte etkili oldu.

Çarşamba günü ticaret gerilimi ve sığınmacı konularına paralel Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 0.66,

- FTSE yüzde 0.27,

- CAC yüzde 0.64,

- FTSE MIB yüzde 1.06 düştü,

- Stoxx600 yüzde 0.70 düştü.

ASYA – Petrol fiyatlarındaki yükselişe ve ABD- Çin ticaret savaşı endişelerine parallel Asya’da endeksler düşüşle kapandı.

- Nikkei yüzde 0.031 düşerken,

- Shanghai yüzde 1.11,

- HSI yüzde 1.82

- KOSPI yüzde 0.38 düşüşle kapandı.

MSCI endeksinin yıl başından bu yana getirisi eriyor

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.32 düşerken, endeksin son bir yıldaki getirisi yüzde 5.52’ye geriledi.

WALL STREET – ABD’de dün açıklanan tüketici güven endeksi ve Richmond Fed İmalat Endeksi’nin ardından endeksler yükselişle kapandı. Dow Jones yüzde 0.12, S&P 500 yüzde 0.22, Nasdaq yüzde 0.39 kazançla kapandı.

- DOLAR endeksi 95.00 düzeyinin altında yükselişli seyirde. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.10 yükselişle 94.76 düzeyine yükseldi; gün içinde 94.53-94.83 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe paralel 1.17 düzeyinin altında tutundu ve yüzde 0.08 düşüşle 1.16639 düzeyine geriledi. Parite gün içinde en yüksek 1.1672 düzeyini, en düşük 1,1622 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.851 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda ise yüzde 2.516 düzeyine geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.20 değer kaybetmesiyle 109.84 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.08 düşüşle 1.3213 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.12 yükselişle varil başına 76.40 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.45 yükselişle 70.84 dolardan işlem görüyor.