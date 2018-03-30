KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa piyasalarında Paskalya sakinliği

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Mart () – ABD borsalarında teknoloji hisselerinin kayıplarını silmesine bağlı olarak Wall Street endeksleri yüzde 1.0’in üzerinde yükselişlerle kapanmasının ardından Avrupa borsalarında paskalya sakinliği sürüyor.

Frankfurt’ta DAX ve Paris’te CAC işleme kapalıyken, Londra’da FTSE yüzde 0.17 artışşla 7,056.61 puana yükseldi. Milano FTSE MIB ise yüzde 0.36 yükselişle 22,411.15 düzeyine çıktı. Yine Paskalya nedeniyle işlem görmeyen Stoxx 600 de 370.80 düzeyinde.

Amazon, Netflix ve Apple hisselerinin kayıplarını toparlamaya başlamasıyla, Dow Jones yüzde 1.07 artışla 24,103.11 puana yükseldi. S&P 500 yüzde 1.38 artışla 2,640.87 düzeyine yükseldi. Nasdaq ise yüzde 1.64 artışla 7,063.44 puandan kapandı.

Amazon hisseleri dün ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketin peşine düşeceği söylentileriyle yüzde 4.4 değer kaybederken, Netflix hisseleri yüzde 4.9 ve Apple hisseleri Goldman Sachs’ın satış öngörülerini düşürmesiyle yüzde 1.1 düşmüştü.

Dolar, günün ilk saatlerinde değer kazandıkten sonra tekrar 90.00 bandının altına indi ve yüzde 0.27 düşüşle 89.905 düzeyne geriledi.

Dolar güvenli liman yen karşısında geçen haftalarda 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.23 düşüşle 106.17 düzeyine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise doların değer kaybetmesine bağlı olarak düne göre yüzde 0.21’lik bir yükselişle 1.2327 düzeyine yükseldi.

10 yıllık ABD tahvilleri geçen kişisel tüketim harcamalarının – gıda ve enerji bileşenleri hariç haliyle – Şubat’ta yüzde 0.2 arttığı verisinin ve güçlü istihdam verisinin ardından yüzde 0.034 düşüşle 2,741 düzeyine geriledi.

Asya borsaları yükselişle kapandı

Shanghai Borsası düne göre yüzde 0.27 artışla 3,169.02 puana yükselirken, Hong Kong’da HSI yüzde 0.24 artışla 30,093.38 puanla kapandı. Nikkei ise yüzde 1.40 yükselişle 21,454.30 puandan kapandı. KOSPI ise yüzde 0.39 artışla 2,445.85 düzeyinden kapandı.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) yüzde 0.27 yükseldi.