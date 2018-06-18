KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa piyasaları düşüşle açıldı, parite 1.15 bandına geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Haziran () – ABD ve Çin’in karşılıklı korumacı ticaret uygulamaları duyurmasının ardından küresel piyasalar tekrar ticaret savaşı endişelerine odaklandı. Çin’in ABD petrolüne de gümrük vergisi getirebileceğini söylemesiyle petrol fiyatları düşmeye devam ederken, Asya’nın ardından, Avrupa’da da endeksler düşüşle açıldı. Euro/dolar paritesi ise Merkez bankalarının toplantılarının ardından 1.1583 düzeyine geriledi.

AVRUPA - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), faizleri değiştirmeme ve varlık alım programıyla gerçekleştirilen parasal genişlemeyi (QE) “güvercin” bir söylemle sonlandıracağını açıklamasının ardından haftaya karışık seyirle başladı.

BİRLEŞİK KRALLIK – Birleşik Krallık Ticaret Odası (BCC), ekonominin 2009’dan bu yana en yavaş hızda büyüyeceğini öngördü. BCC tahminlerine göre Birleşik Krallık ekonomisi 2018’de yüzde 1.3 büyüyecek. Daha öncesi öngörü ise yüzde 1.4’tü. BCC 2019 büyüme tahminini ise yüzde 1.5’ten 1.4’e düşürdü.

Gelişme ve verilere paralel Avrupa’da haftanın ilk gününde

- DAX yüzde 0.54,

- CAC 40 yüzde 0.61,

- FTSE 100 yüzde 0.02,

- FTSE MIB yüzde 0.37 düştü.

- Stoxx600 ise yüzde 0.29 düştü.

ABD’den gelen 50 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanacak gümrük vergisi ve Çin’in de misilleme olarak 34 milyar dolarlık gümrük vergileriyle endeksler haftaya düşüşle başladı.

ASYA – Japonya’da dış ticaret dengesi açıklandı ve ülkenin ihracatı Mayıs’ta dört ayın en hızlı yükselişini kaydetti. Japonya’nın ihracatı Mayıs’ta yıllık yüzde 8.1 arttı, beklenti ise yüzde 7.5’lik bir artıştı. İthalat ise yıllık yüzde 14 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bunun sonucunda Japonya’nın dış ticaret açığı 578.3 milyar yene geriledi – beklenti 235 milyar yene gerilemesiydi.

ABD Merkez Bankası’nın faizleri artırdığı ve 2018 için dört faiz artırımı beklentilerinin arttığı; Avrupa Merkez Bankası’nın varlık alım programından “güvercin” bir söylemle çıkış yapacağını duyurduğu ve Japonya Merkez Bankası’nın gevşek para polikalarını sürdürme kararı aldığı haftanın ardından Asya piyasalarında yeni haftanın ilk gününde;

- Shanghai ve Hong Kong’da endeksler tatil nedeniyle kapalıyken,

- Nikkei yüzde 0.75,

- KOSPI yüzde 1.16 düştü.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.56 düştü, endeksin yıl başından bu yana getirisi 13.65 oldu.

- DOLAR endeksi 95 düzeyinin üzerini gördü. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, yüzde 0.11 artıışla 94.98 düzeyine yükseldi; gün içinde 94.82-95.05 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi Fed ve ECB toplantılarının ardından 1.16 düzeyinin de altına indi. Parite dolardaki yükselişe paralel yüzde 0.29 düşüşle 1.1577 düzeyine yükseldi. Parite gün içinde 1.1566 düzeyine kadar geriledi ve en yüksek 1.1604 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişeleriyle 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.906 düzeyine, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.035; iki yıllıklarda ise yüzde 2.541 düzeyine geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.15 değer kaybetmesiyle 110.49 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.26 düşüşle 1.3245 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, OPEC, Rusya ve diğer üretici ülkelerin arzı artırma planları ve Çin’in ABD petrolüne ek gümrük vergisi getirebileceğini söylemesiyle, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.63 düşüşle 64.00 dolara düşerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.59 düşüşle 73.01 dolara geriledi.

WALL STREET – Geçen haftanın son işlem gününde ABD’de endeksler ticaret savaşı endişeleriyle düştü. Dow Jones yüzde 0.34, S&P 500 yüzde 0.10 ve Nasdaq yüzde 0.19 kayıpla kapandı.