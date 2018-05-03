Hilal Sarı / İstanbul, 3 Mayıs () – Küresel ticaret savaşına ilişkin endişelerin Çin ve ABD’den gelen sinyallerle tekrar yükselmesine bağlı olarak Avrupa piyasaları düşüşlerle açıldı. Sadece FTSE açılışın ardından artıya geçti.

ABD ve Çin ekonomisi bugün ve yarın Pekin'de pazarlık masasına oturacak. Çin'den öncesinde verilen mesaj ise "ABD, her istediğini vereceğimizi düşünme..."

AVRUPA – Haftasonuna yaklaşırken Avrupa borsalarında dün açıklanan İmalat PMI verileri ve Euro Bölgesi büyüme ve istihdam verilerinin ardından bugün de Euro Bölgesi enflasyon verileri açıklandı. TÜFE ve ÜFE verilerinin ardından Avrupa borsalarında;

- DAX yüzde 0.15 düşüşle 12,783.07 puana gerilerken

- FTSE yüzde 0.14 artışla 7,553.99 puana yükseldi

- CAC yüzde 0.11 artışla 5,522.96 puana geriledi.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun Nisan’da yüzde 1.2 öngörülüyor.

Euro Bölgesi ÜFE ise Mart ayında yıllık yüzde 2.1’e yükseldi. İşsizlik 10 yılın en düşük düzeyine gerilerken, hem Euro Bölgesi hem de, AB birinci çeyrekte yüzde 0.4 büyüdü. Euro Bölgesi imalat sektörü büyüme hızı ise 13 ayın en düşüğüne geriledi.

ASYA - Asya borsaları Fed’in faizleri değiştirmemesinin ardından Pekin’de gerçekleşen ABD-Çin ticaret müzakerelerine paralel olarak karışık seyirle kapandı. Özellikle Hong Kong’da HSI teknoloji ve finans sektöründeki düşüşlere bağlı olarak yüzde 1.66 düşüşle açıldıktan sonra kayıplarını bir nebze sildi.

- Nikkei bugün tatil sebebiyle kapalı.

- Shanghai yüzde 0.65 artışla 3,101.13 puandan,

- HSI yüzde 1.34 düşüşle 30,313.37 puandan kapandı.

MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) ise yüzde 0.84 geriledi.

Dolar endeksi Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası dört ayın zirvelerine çıktıktan sonra hafif geriledi. Dolar endeksi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı geriliminin tekrar artmasıyla 92.760 düzeyine kadar çıktıktan sonra yüzde 0.034 düşüşle 92.39 düzeyine geri çekildi.

Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.31 değer kaybıyla 109.49 düzeyine geriledi.

FED - Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizlere dokunmadı fakat yükselen ve hedefe yaklaşan enflasyona vurgu yaptı. Küresel ticaret savaşına yönelik endişeler gölgesinde, piyasalar herhangi bir faiz artırım kararı beklemiyor.

Enflasyonel baskıların faiz artırım ihtimalini güçlendirmesi ve ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma ihtimali ve jeopolitik gerilimlerin bir nebze hafiflemesiyle ABD devlet tahvilleri de bir nebze geriledi.

10 yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.011 düşüşle 2.953 düzeyine geriledi.

ABD – ABD’de tarım dışı istihdamın Nisan’da beklentilerin de üzerinde (200 bin beklenti) 204 bin artması endeksleri yükseltmeye yetmedi.

- Dow Jones yüzde 0.72 düşüşle artışla 23,924.98 puandan

- S&P 500 yüzde 0.72 düşüşle 2635.67 puandan

- Nasdaq 0.42 düşüşle seyirle 7,100.90 puandan kapandı.