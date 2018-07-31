KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa endeksleri Euro Bölgesi büyüme verisi öncesinde yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Temmuz () - Bu hafta küresel piyasalar önemli merkez bankası toplantıları ve ABD’den gelecek enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Dolar endeksi güçlü seyrini korurken, Asya’da endeksler HSI hariç artışla açıldı. Avrupa’da ise endeksler Avrupa borsaları bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi ikinci çeyrek büyüme verileri öncesinde yükselişte.

Bugün ve Çarşamba günü ABD Merkez Bankası para politikası kurulları toplanacak.

EURO BÖLGESİ – Avrupa borsaları bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi ikinci çeyrek büyüme verileri öncesinde yükselişte.

Yayınlanan veri ve gelişmelere paralel;

DAX yüzde 0.03

FTSE yüzde 0.20

CAC yüzde 0.07

FTSE MIB yüzde 0.30,

Stoxx 600 ise yüzde 0.05 yükseldi.

ASYA – Çin’de yayınlanan üretim PMI verisinin beklentinin altında kalarak 51.2 olarak açıklanmasının ardından HSI hariç yükselişte.

JAPONYA - Japonya Merkez Bankas (BOJ) tarafından açıklanan para politikası kararına göre faiz oranlarında bir değişiklik yapılmadı.

Gelişmelere paralel;

Nikkei yüzde 0.04,

Shanghai yüzde 0.26 artarken,

HSI yüzde 0.41 düştü.

WALL STREET – Facebook, Amazon ve Netflix hisseleri öncülüğünde teknoloji hisselerinde düşüş yaşandı. Endekslerin tamamı haftanın ilk gününü düşüşle kapattı.

Dow Jones yüzde 0.57,

S&P 500 yüzde 0.58,

Nasdaq yüzde 1.39,

Russel 2000 ise yüzde 0.61düştü.

DOLAR endeksi yüzde 0.03 artışla 94.37 düzeyinde.

EURO/DOLAR, yüzde 0.32 yükselişle 1.1694 düzeyine yükseldi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.88 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.63 düzeyinde.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük hafif değer kazanmasıyla 111.36 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.02 yükselişle 1.31 düzeyinde.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.47 düşüle varil başına 74.62 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.50 düşüşle 69.78 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Pazartesi günü 0.04 dolar azalışla 73.53 dolara geriledi. Cuma günü sepet 73.69 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.