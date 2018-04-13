KÜRESEL PİYASALAR –  Avrupa borsaları yükselişte, Wall Street düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Nisan () – ABD ve Çin arasında ticaret savaşı gerginlikleri, Rusya ve Suriye’ye ilişkin jeopolitik riskler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Trans Pasifik Ortaklığı’na döneceğine dair haberlere rağmen Avrupa borsaları yükselirken, güçlü banka kazançlarına rağmen ABD borsaları düşüş seyrinde.

“Füze” gerilimi ve Fed tutanaklarına bağlı olarak dün düşüşlerle açılan Avrupa borsalarında Almanya’da tüketici fiyat endeksi Mart ayında yıllık bazda yüzde 1.6’ya yükselerek beklentileri karşılamasının ardından DAX yüzde 0.49 artışla 12,475.54 puana yükseldi. Almanya’da enflasyon aylık bazda ise yüzde 0.4 oldu.

Trump’ın jeopolitik gerilimi yatıştıran “ben tarih vermedim” paylaşımıyla Dow Jones haftanın dördüncü gününü artışlarla kapatan ABD borsalarında, ABD bankalarından gelen güçlü kazanç verilerine rağmen, Dow Jones yüzde 0.19 düşüşle 24,436.14 puana geriledi. S&P 500 yüzde 0.20 düşüşle 2,658.58 puana geriledi. Nasdaq yüzde 0.42 düşüşle 7,110.38 puana geriledi.

Euro Böglesi Şubat ayı dış ticaret fazlası verilerinin ardından Avrupa borsaları üçüncü kez haftayı kazançlarla kapatmaya hazırlanıyor.

Almanya’da DAX yüzde 0.40 artışla 12,464.76 puana yükseldi. Fransa’da CAC yüzde 0.25 artışla 5,322.50 puana yükseldi. Jeopolitik gerilimler ve Birleşik Krallık’ın da Suriye’deki muhtemel bir çatışmaya taraf olacağına dair endişelerle günün ilk yarısında negatif ayrışan FTSE de yükselişe geçti ve yüzde 0.05 artışla 7,262.17 puana yükseldi. FTSE BIM ise yüzde 0.30 artışla 23,374.96 puana yükseldi.

Asya borsaları karışık seyirle kapandı

Ortadoğu’daki jeopolitik gerilime bağlı düşüşlerle kapanan Asya borsalarında Nikkei yüzde 0.55 artışla 21,778.74 puandan kapanırken, Çin’de Shanghai borsası yüzde 0.65 düşüşle 3,159.39 puandan kapandı.

Hong Kong’da HSI yükselişle açıldıktan sonra yüzde 0.07 düşüşle 30,808.38 puandan kapanırken, Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.51 artışla 2,455.07 puana yükseldi.

Yıl başından bu yana yüzde 25.0’e yakın yükselen MSCI endeksi Trump’ın TPP’ye döneceği haberleriyle yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.21 geriledi.

Dolar jeopolitik risklerin biraz hafiflemesiyle diğer para birimlerine karşı değerlendi. Bugün dolar endeksi Donald Trump’ın Asya ülkeleriyle tekrar ticaret anlaşması için masaya oturacağı beklentisi ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde 90.00 bandının altında yüzde 0.04’lük artışla 89.80 düzeyine yükseldi.

Doların değer kazanmasına bağlı olarak euro/dolar paritesi yatay seyirle 1.2325 düzeyinde. Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.18 artışla 107.51 yen düzeyinde.

10 yıllık ABD tahvilleri ise güçlü istihdam verileri ve Trump’ın Suriye’ye ilişkin geri adım atmasının ardından yükseldikten sonra bugün yüzde 0.011 düşüşle 2.823 düzeyine geriledi.