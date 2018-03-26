KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa Borsaları yükselişlerle açıldı, parite tekrar 1.24’ün üzerinde

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Mart () – ABD ile Çin arasında gittikçe büyüyecek bir ticaret savaşına dair endişeler artarken Avrupa Borsaları ise sınırlı yükselişlerle açıldı.

Dolar, güvenli liman yen karşısında 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.38 artışla 105.12 yen düzeyine yükseldi.

Dolar endeksi düne göre yüzde 0.20 düşüşle 89.256 düzeyinde.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.46 artışla 1.2409 düzeyine çıktı.

Almanya’da DAX yüzde 0.50 yükselişle 11,945.33 puana yükselirken, FTSE yüzde 0.28 yükselişle 6,941.00 puana çıktı. Fransa’dan gelen olumlu ekonomik verilerin ardından CAC yüzde 0.26 yükselişle 5,108.35 puana çıktı. FTSE MIB ise yüzde 0.37 düşüşle 22,207.21’e geriledi.

ABD borsaları ise cak 2016’tan bu yana en büyük haftalık kayıplarını yaşadı. Dow Jones haftayı yüzde 5.7 kayıpla kapatırken, S&P 500 yüzde 5.9 düştü. Nasdaq’da ise haftalık kayıp yüzde 6.5 oldu.

Haftanın son işlem gününde Dow Jones yüzde 1.77 düşüşle 23,533.20 puana gerilerken, S&P 500 yüzde 2.10 düşüşle 2,588.26 puana geriledi. Nasdaq ise yüzde 2.43 kayıpla 6,992.67 puan oldu.

Asya Borsaları’nda ise ABD Başkanı Donald Trump’ın 60 milyar dolarlık gümrük vergisi planında Güney Kore’nin hariç tutulacağı açıklamalarıyla Nikkei, HSI ve KOSPI yükselirken, Shanghai borsası düştü.

Shanghai Borsası düne göre yüzde 0.60 düşüşle 3,113.92 puana gerilerken, HDI yüzde 0.33 düşüşün ardından düne göre yüzde 0.79 yükselişle 30,548.77 puana geri yükseldi. Nikkei yüzde 0.72 artışla 20,766.10 puandan kapanırken KOSPI iyi haberlerle yüzde 0.84 artışla 2,437.08 puana çıktı.

10 yıllık ABD tahvil getirileri son altı ayın en büyük düşüşünün ardından yüzde 0.02 artışla yüzde 2.846’ya yükseldi.