Hilal Sarı / İstanbul, 13 Temmuz () – ABD-Çin arasında aylardır devam eden ticaret savaşı söylemleri ve iki ülkenin siyasilerinden ve otoritelerinden gelen açıklamalar devam ederken, gerilimin bir nebze hafiflemesi ve gündemin NATO ve Brexit gibi konulara dönmesi ile Asya piyasaları Shanghai hariç yükselirken, Avrupa borsaları ise yükselişle açıldı.

ABD’den gelen güçlü enflasyon verisi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in açıklamaları ve Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara bağlı olarak Shanghai haftanın son gününde yüzde 0.25 düşüşte.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ekonomisinin Başkan Donald Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusunda attığı adımlardan kaynaklı bir sıkıntı yaşamadığını savundu.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Mnuchin, "Bir ticaret savaşı içinde olduğumuzu düşünmüyorum; bir ticari anlaşmazlık durumu içindeyiz" dedi.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı ve Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile aralarındaki "ticaret açığının" kendilerinden değil, ABD'den kaynaklandığını savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı savlarına göre, iki ülke arasındaki ticari açık, ABD'nin aşırı düşük mevduat oranı ile, ABD dolarının uluslararası arenada oynadığı önemli rezerv para rolünden ve ayrıca ABD'nin "soğuk savaş dönemi" düşüncesiyle hareket edip, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına sınırlamalar koymasından kaynaklandı.

Çin’den gelen açıklamalarda ABD’nin Çin’in adaletsiz ticaret uygulamaları savının gerçekleri çarpıttığı ve doğruları yansıtmadığı vurgulandı.

JAPONYA’da sanayi üretimi beklentilere paralel yüzde 0.2 düşerken, yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4.2 arttı.

Gelişmelere paralel Asya borsalarında;

- Shanghai yüzde 0.23 düşerken,

- Nikkei yüzde 1.85,

- HSI yüzde 0.25

- KOSPI yüzde 1.13 yükseldi.

AVRUPA’da endeksler ticaret savaşı endişelerinin bir nebze hafiflemesiyle haftanın son gününde yükselişle açıldı.

Hafta başında Birleşik Krallık’tan gelen büyüme verisi, Almanya’dan gelen ZEW Ekonomik Beklenti Anketi’nin altı yılın en zayıf sonuçlarına işaret etmesinin ardından hafta içinde Fransa ve Almanya’dan TÜFE verileri gelmişti.

FRANSA’da yıllık enflasyon Haziran’da yüzde 2.0 düzeyinde kalırken, ALMANYA’da yıllık enflasyon yüzde 2.1 oldu.

EURO BÖLGESİ Sanayi Üretimi Mayıs’ta aylık yüzde 1.3, yıllık yüzde 2.4 arttı.

Veri ve gelişmelere paralel Avrupa borsalarında

- DAX yüzde 0.49,

- FTSE yüzde 0.78,

- CAC yüzde 0.46

- FTSE MIB yüzde 0.47 yükselişle açıldıç

WALL STREET – Wall Street’te endeksler Perşembe gününü yükselişle kapadı. Dow Jones yüzde 0.91, S&P 500 yüzde 0.87, Nasdaq yüzde 1.39 ve Russel 200 yüzde 0.39 yükseldi.

NASDAQ – Facebook ve Amazon hisselerinin tarihi düzeylere yükselmesinin ardından yüzde 1.4’lük artışla yeni tarihi zirvesini gördü.

DOLAR endeksi yüzde 0.19 yükselişle 95.01 düzeyine yükseldi. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks gün içinde 94.81- 95.02 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki yükselişe paralel 1.1634 düzeyine kadar geriledikten sonra günlük yüzde 0.29 düşüşle 1.1637 düzeyinde.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.853 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.59 düzeyine yükseldi.

STERLİN/DOLAR açılışa göre yüzde 0.43 düşüşle 1.3151 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.11 değer kazanmasıyla 112.67 düzeyine yükseldi.

PETROL piyasalarında, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünya petrol arz tamponlarının uzun süren üretim aksaklıkları nedeniyle limitlere gelinmesine yol açabileceği ve bunun fiyatları desteklerken, talepte büyümeyi tehdit edebileceği uyarısı yaptı.

OPEC Petrol Sepeti’nde varil fiyatı Salı günü 76.34 düzeyindeyken, Çarşamba günü yaşanan düşüşe bağlı olarak yüzde 1.94 düşüşle 74.40 dolara gerilemişti.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

Gelişmelere paralel Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.67 düşüşle varil başına 73.95 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.23 düşüşle 70.17 dolardan işlem görüyor.