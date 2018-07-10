KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları veri yüklü güne yükselişle başladı

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşma sonrasında, ticaret savaşına ilişkin endişeler bir nebze hafiflerken, Avrupa’dan gelecek önemli ekonomik veriler öncesinde endeksler İtalya hariç yükselişle açıldı.

AVRUPA – Bugün piyasalar Fransa, İngiltere, Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek sanayi üretimi, imalat üretimi verilierini, İngiltere’de ilk kez açıklanacak Mayıs ayı “aylık” GSYH büyüme verisini, Almanya ZEW mevcut durum ve beklenti anketlerini ve Euro Bölgesi ZEW beklenti anketini izleyecek.

FRANSA - Fransa’da imalat sektörü üretimi Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 0.6 geriledi. Genel Sanayi Üretim Endeksi ise Mayıs’ta yüzde 0.2 geriledi.

BİRLEŞİK KRALLIK - Theresa May’in Brexit planı üzerine kabinenin Brexit’ten sorumlu Bakanı David Davis ve ardından Dışişleri Bakanı Boris Johnson’un istifa etmesiyle dolar karşısında 1.3224’e kadar gerileyen sterlin hafif yükselişle 1.3267 dolar düzeyinde.

Birleşik Krallık Brexit Bakanı David Davis’in sabah saatlerindeki istifasının ardından Başbakan Theresa May, Dominic Raab’ı göreve getirdi. Johnson’ın yerine ise Jeremy Hunt Dışişleri Bakanı olarak atadndı.

Veriler öncesinde gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 0.02,

FTSE yüzde 0.14,

CAC yüzde 0.19 yükselirken

FTSE MIB yüzde 0.24 düştü.

Stoxx 600 ise yüzde 0.09 yükseldi.

ASYA – Çin’den gelen enflasyon verileri sonrası Asya’da da endeksler yükselişte. Nikkei yüzde 0.66, Shanghai yüzde 0.44, HSI yüzde 0.34 ve KOSPI yüzde 0.37 yükseldi.

ÇİN - Çin'de tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.1 düştü ve yıllık enflasyon, yüzde 1.9 ile beklentiler düzeyinde gerçekleşti. Tüketici fiyatları Mayıs ayında yıllık yüzde 1.8 düzeyindeydi.

EURO/DOLAR – Parite Draghi’nin konuşması sonrasında en yüksek 1.1791’i gördükten sonra bugün dolar lehinde düşüşte. Parite yüzde 0.06 düşüşle 1.1745 düzeyinde.

ABD - ABD Başkanı Donald Trump bu hafta Brüksel’de gerçekleşecek NATO zirvesi için Avrupa’ya geliyor. Trump, ABD’nin NATO bütçesinin büyük bir kısmını ABD’nin ödediğini vurgulayarak, zirvede vereceği mesajlara ilişkin ipucu da verdi.

WALL STREET – ABD’de endeksler haftanın ilk gününde güçlü istihdam verileri sonrası yükselişle kapanmıştı. Dow Jones yüzde 11.31, S&P 500 yüzde 0.88, Nasdaq yüzde 0.88 yükseldi.

DOLAR endeksi haftaya yüzde 0.09 yükselişle 94.16 düzeyine yükseldi. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks gün içinde 94.02- 94.23 aralığında hareket etti.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.867 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda ise yüzde 2.565 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.20 değer kazanmasıyla 111.07 düzeyine yükseldi.

OPEC Başkanı’nın “ABD bizden üretimi artırmamızı istemedi” açıklamasına paralel Norveç’te de petrol işçilerinin greve hazırlandığı haberleri geldi.

PETROL piyasalarında, gelişmelere paralel Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.77 yükselişle varil başına 78.67 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.38 yükselişle 74.13 dolardan işlem görüyor.