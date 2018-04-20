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KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları şirket kazançlarıyla yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Nisan () - Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin görece hafiflemesi ve emtialardaki yükselişe paralel olarak ABD’de özellikle teknoloji şirketlerinden gelen olumsuz kazanç verilerinin etkisiyle Wall Street’in dünü...

KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları şirket kazançlarıyla yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Nisan () - Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin görece hafiflemesi ve emtialardaki yükselişe paralel olarak ABD’de özellikle teknoloji şirketlerinden gelen olumsuz kazanç verilerinin etkisiyle Wall Street’in dünü düşüşlerle kapatmasının ardından, Asya borsaları düşüşlerle açıldı, Avrupa’da ise endeksler şirket kazançlarıyla yükselişte.
AVRUPA -  Teknoloji şirketi Ericsson’un beklentilerin altında zarar açıklaması, şirketin hisselerinin değerini yüzde 16 yükseltti. Bugün açıklanacak Euro Bölgesi Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi verisi öncesinde endekslerin hepsi yükseliyor.
Avrupa piyasalarında;
- DAX yüzde 0.08 artışla 12,577.02 puana,
- FTSE yüzde 0.47 artışla 7,363.08 puana,
- CAC yüzde 0.35 artışla 5,410.52 puana,
- FTSE MIB yüzde 0.27 artışla 23,855.24 puana yükseldi.
- Stoxx 600 ise hafif yükselişle 382.13 düzeyinde seyirle 381.95 düzeyinde.
ASYA – Asya borsalarında düşüşler sürüyor
- Japonya'da Nikkei yüzde 0.13 düşüşle 22,162.24 puana geriledi.
- Çin Ticaret Bakanlığı’nın Çin'in ABD ile ticari anlaşmazlıkların getireceği her türlü olumsuz etkiyi aşmaya hazırlıklı olduklarını açıklamasının ardından dünü günü yükselişle kapatan Shanghai Borsası, teknoloji hisselerine bağlı olarak yüzde 1.47 düşüşle 3,071.47 puana geriledi.
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "ABD, Çin'in yükselişini sınırlamaya, kontrol altına almaya kararlı ise yanlış bir hesaplama yapıyor" diye uyardı.
- Hong Kong’da HSI yüzde 0.94 düşüşle 30,418.33 puana,
- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.39 düşüşle 2,476.33 puana geriledi.
FED - Dolar küresel piyasalarda yatay seyretti ve dolar endeksi 90.00 bandının üzerine çıktı ve yüzde 0.31 artışla 90.18 düzeyinde.
Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.42 düşüşle 1.2293 düzeyine geriledi.
Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.29 artışla 107.67 yen düzeyine yükseldi.
On yıllık ABD tahvilleri ABD’de işsizlik başvurularının güçlü bir istihdam verisine işaret etmesi ve Philadelphia Fed Index’in beklentilerin üzerinde güçlü bir imalat sektörüne işaret etmesiyle yüzde 2.9 düzeyini geçti ve yüzde 0.003 artışla 2.917 düzeyinde.
İki yıllık ABD tahvili getirileri ise, 6 Eylül 2008’deki 2.419 düzeyinden bu yana görülen en yüksek düzeye yükselerek yüzde 2.542 olduktan sonra bugün hafif düşüşle 2.432 düzeyinde.
ABD - Petrol fiyatlarının 2014’ten bu yana görülen en yüksek (Brent $74.28) düzeylere tırmanmasıyla, emtia fiyatlarında genel bir yükseliş oldu ve bu özellikle çip üreticileri başta olmak üzere teknoloji şirketlerinin hisselerini baskıladı. ABD borsaları düşüşlerle kapandı.
- Dow Jones yüzde 0.34 düşüşle 24,664.89 puandan,
- S&P 500 yüzde 0.57 düşüşle 2,693.13 puandan,
- Nasdaq ise yüzde 0.78 düşüşle 7,238.06 puandan kapandı.

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