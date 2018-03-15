KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları şirket kazançlarıyla yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mart () – Avrupa hisse piyasaları ticaret savaşı endişelerine rağmen, şirket kazançlarına bağlı yükselişlerle açıldı.

Adidas hisselerinin yüzde 11 yükselmesinin ardından DAX yüzde 0.47 artışla 12,295.09 puana yükselirken, FTSE yüzde 0.11 artışla 7,140.39 puana yükseldi. CAC, Fransa’dan gelen güçlü ekonomik veriler ve Fransa Merkez Bankası’nın büyüme tahminini yükseltmesiyle yüzde 0.29’luk bir yükselişle 5,255.77 puana yükselirken, FTSE MIB , FTSE yüzde 0.09 düşüşle 7,132.69 puana geriledi. CAC önceki güne yatay seyrederken FTSE MIB yüzde 0.33 artışla 22,525.76 puan oldu. Stoxx 600 ise dünkü yatay seyrinin ardından yüzde 0.30 artışla 376.07’ye yükseldi.

Sigorta sektöründeki yüzde 0.7’lik artışla sevinen Avrupa Borsalarında Generali hisseleri yüzde 1.5 artarken, Munich Re hisseleri de 1 milyar euro hisse geri alım programı duyurduktan sonra yüzde 1.3 arttı.

Ticaret savaşı endişeleri en çok ABD borsalarını düşürdü

ABD kaynaklı ticaret savaşı endişelerinin gölgesinde ABD Borsaları büyük düşüşler yaşadı. Uçak üreticisi Boeing hisselerinin Çin ile girilecek bir ticaret savaşı endişeleriyle düşmesi ABD borsalarındaki düşüşlerde etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni baş ekonomik danışmanı Larry Kudlow olurken, Kudlow’un “Çin sert bir tepkiyi haketti” açıklamasıyla Dow Jones yüzde 1.0 düşüşle 25 bin puanın altına inerek 24,758.12 puana geriledi. S&P 500 yüzde 0.57 düşüşle 2,749.91 düzeyine geriledi. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0.19 kayıpla 7,496.81 düzeyine geriledi.

Dolar endeksi düne göre yüzde 0.04 artışla 89.741 düzeyine yükselidi.

Euro/dolar paritesi ise doların küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerine bağlı olarak yaşadığı değer kaybıyla yüzde 0.05 düşüşle 1.2359 düzeyine geriledi.

Güvenli liman yene karşı da değer kaybeden dolar 106.00 düzeyinin de altına geriledi ve yüzde 0.32 düşüşle 105.98 düzeyine geldikten sonra tekrar yükselişle 106.07 düzeyine yükseldi.

Asya borsaları ticaret savaşı endişeleri gölgesinde karışık seyretti.

Nikkei yüzde 0.12 yükselişle 21,803.95 düzeyine çıkarken, Shanghai borsası yüzde 0.36 düşüşün ardından yüzde 0.01 yükselerek 3,291.61 puana çıktı. Hong Kong’da HSI yüzde 0.34 yükselişle 31,541.10 puana yükseldi. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.25 artışla 2,492.38 puana çıktı.

ABD’de açıklanan zayıf perakende satış verisinin ardından 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.005 düşüşle yüzde 2.812 düzeyine geriledi. 2 yıllık ABD tahvilleri ise Eylül 2008’den beri görülmemiş bir düzey olan 2.313’e yaklaşarak 2.291 seviyesini gördü ve tekrar düşerek 2.262 seviyesine geriledi.