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KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Nisan () – Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin görece hafiflemesi ve emtialardaki yükselişe paralel olarak yükselişlerle açılan Asya borsalarının ardından Avrupa borsaları da karışık açıldı. Petrol...

KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Nisan () – Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin görece hafiflemesi ve emtialardaki yükselişe paralel olarak yükselişlerle açılan Asya borsalarının ardından Avrupa borsaları da karışık açıldı.
Petrol fiyatlarının 2014’ten bu yana görülen en yüksek (Brent $74.28) düzeylere tırmanmasıyla, Avrupa piyasalarında;
- DAX ve FTSE MIB düşerken,
- FTSE ve CAC ılımlı yükseldi.
-DAX yüzde 0.15 düşüşle 12,571.83 puana geriledi.
- FTSE MIB yüzde 0.05 düşüşle 23,747.50 puana geriledi.
- FTSE yüzde 0.24 artışa 7,335.22 puana yükselirken,
- CAC’da yükseliş yüzde 0.09 oldu ve endeks 5,385.13 puana yükseldi.
-Stoxx 600 öğleden önce yüzde 0.05 düşüşle 381.67 düzeyine geriledi.
ASYA – Asya borsaları yükselişle kapandı.
- Japonya'da Nikkei yüzde 0.15 artışla 22,191.18 puandan kapandı.
- Çin Ticaret Bakanlığı’nın Çin'in ABD ile ticari anlaşmazlıkların getireceği her türlü olumsuz etkiyi aşmaya hazırlıklı olduklarını açıklamasının ardından Shanghai Borsası'nda yükseliş sürdü ve yüzde 0.85 artışla 3,117.55 puandan kapandı.
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "ABD, Çin'in yükselişini sınırlamaya, kontrol altına almaya kararlı ise yanlış bir hesaplama yapıyor" diye uyardı.
- Hong Kong’da HSI yüzde 1.40 artışla 30,742.72 puandan,
- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.25 artışla 2,486.10 puandan kapandı.
ABD - ABD borsalarında Suriye’ye ilişkin endişelerin hafiflemesi ve kazançların desteğiyle endeksler günü yükselişle açtıktan sonra karışık seyirle kapandı.
- Dow Jones hafif düştü,
- S&P 500 yüzde 0.08 yükseldi,
- Nasdaq ise yüzde 0.19 yükseldi.
FED - Dolar küresel piyasalarda değerlendi ve dolar endeksi 90.00 bandının altında yüzde 0.11’lik düşüşle 89.70 düzeyine yükseldi.
Dolardaki değerlenmeye bağlı olarak Euro/dolar paritesi yüzde 0.10 düşüşle 1.2363 düzeyine geriledi.
Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.13 artışla 107.37 yen düzeyine yükseldi.
İki yıllık ABD tahvillerinde 10 yılın yeni zirvesi görüldü.
6 Eylül 2008’deki 2.419 düzeyinden bu yana görülen en yüksek düzeye gelen ABD tahvili getirileri 2.542 olduktan sonra bugün 2.427 düzeyinde.
On yıllık ABD tahvillerinin getirisi yüzde 0.022 artışla yüzde 2.889 düzeyinde.

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