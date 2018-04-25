KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları düşüşlerle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Nisan () – ABD'de 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde Ocak 2014'ten bu yana ilk kez yüzde 3.0 düzeyine gelmesi ve 3.0 üzerindeki seyrini sürdürmesiyle Asya borsalarının ardından Avrupa borsaları da düşüşlerle açıldı.

10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.035 yükselişle tekrar yüzde 3.018 düzeyine yükseldi. Bu da ABD Merkez Bankası'nın beklenenden daha fazla faiz artıracağı beklentisini güçlendiriyor ve küresel finans piyasalarına satış dalgası getirebileceğinden endişe ediliyor.

AVRUPA - Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yarın gerçekleştireceği toplantı ve 27 Nisan'da açıklanacak Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi verileri öncesinde Avrupa borsalarında,

- DAX yüzde 1.28 düşüşle 12,390.06 puana,

- FTSE yüzde 0.55 düşüşle 7,384.32 puana,

- CAC yüzde 0.49 düşüşle 5,417.31 puana

- FTSE MIB yüzde 0.60 düşüşle 23,890.77 puana gerilerken,

- Stoxx 600 ise yüzde 0.82 düşüşle 379.95 düzeyinde.

ASYA – ABD on yıllık tahvil getirilerinin tekrar yüzde 3.0'e gelmesinin ardından Asya borsalarında,

- Japonya'da Nikkei yüzde 0.28 düşüşle 22,215.32 puandan,

- Çin'de Shanghai Borsası, yüzde 0.35 düşüşle 3,118.00 puandan,

- Hong Kong’da HSI yüzde 1.01 düşüşle 30,328.15 puandan,

- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.62 düşüşle 2,448.81 puandan kapandı.

ABD - ABD borsalarında tahvillerinin yüzde 3.0’e yakın seyretmesinin ardından endeksler günü düşüşlerle kapattı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasa beklentisinden daha fazla faiz artışı gerçekleştirme olasılığını güçlendirerek, doları küresel piyasalarda güçlendiriyor.

Wall Street'te haftanın ikinci gününde;

- Dow Jones yüzde 1.74 düşüşle 24,024.13 puandan,

- S&P 500 yüzde 1.34 düşüşle 2,634.56 puandan,

- Nasdaq ise yüzde 1.70 düşüşle 7,007.35 puandan kapandı.

İki yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.015 artışla 2.496 düzeyindeyken, 30 yıllık ABD tahvilleri ise yüzde 0.025 yükselişle 3.194 düzeyinde.

FED – 10 yıllık tahvillerde yüzde 3.0 düzeyinin görülmesi küresel piyasalara şok dalgası olabilecekken bir yandan da ABD ekonomisinin güçlenmesine dair işaretler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl beklenenden fazla faiz artışı yapacağı beklentilerini destekliyor.

Dolar küresel piyasalarda değer kaybetti ve bu yıl zirvelerini test eden dolar endeksi 91.00 bandının üzerine de çıktıktan sonra yüzde 0.27 yükselişle 91.04 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.25 düşüşle 1.2202 düzeyine geriledi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında 109.00 düzeyinin üzerine çıktı ve yüzde 0.28 artışla 109.11 yen düzeyine yükseldi.