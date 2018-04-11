KÜRESEL PİYASALAR - Avrupa borsaları düşüşlerle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Nisan () – Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in konuşmasıyla Salı günü yükselen küresel piyasalar, ABD enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları açıklanması öncesinde karışık seyrediyor.

Avrupa Borsaları ise güçlü yükselişlerin ardından haftanın üçüncü gününe düşüşlerle açıldı. Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in CEO Matthias Müller’i görevden alacağına dair iddialar Avrupa borsalarındaki düşüşü destekledi.

Birleşik Krallık’ta Şubat ayı dış ticaret verileri açıklandı ve dış ticaret açığı 11.95 milyar sterlin olması beklenirken 10.20 milyar sterlin olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde olan Birleşik Krallık’ta AB dışı ticaretinde dış ticaret açığı 4.4 milyar sterlin olması beklenirken 2.24 milyar sterlin olarak gerçekleşti.

Toplam ticaret açığı ise Ocak’taki 3.04 milyar sterlinin ardından 2.6 milyar sterline geriledi.

Avrupa borsalarında Çin’in yabancı otomobillere uyguladığı vergileri azaltacağı haberleriyle yükselişler yaşayan DAX ve CAC yeni güne düşüşlerle açıldı. DAX yüzde 0.31 düşüşle 12,359.41 puana gerilerken, FTSE yüzde 1.0 artışla kapanan günün ardından yüzde 0.08 düşüşle 7,260.83 puana geriledi. CAC yüzde 0.26 düşüşle 5,294.00 puana geriledi.

Asya borsaları Fed tutanakları öncesi karışık açıldı

Japonya’dan gelen ekonomik veriler sonrası Nikkei yüzde 0.49 düşüşle 21,687.10 puana geriledi.

Japonya’da üretici fiyatları Japonya Merkez Bankası verilerine göre beklentiler doğrultusunda Mart’ta aylık yüzde 0.1 geriledi. Üretici fiyatlarının Mart’ta yıllık bazda değişmesi beklenmezken, yüzde 2.4 artması sonrası Nikkei yüzde 0.49 düşüşle 21,687.19 puana geriledi.

Çin’den gelen üretici ve tüketici fiyat endeksleri verileri ardından Shanghai borsası hala Xi Jinping’in Çin ekonomisini dünyaya daha fazla açma vaatleriyle yükselişte ve yüzde 0.56 artışla 3,208.31 puana çıktı.

Çin’de üretici fiyatları Mart’ta bir yıl öncesine göre yüzde 3.1 arttı. Tüketici fiyatları ise yüzde 2.6 artması beklenirken, yıllık bazda yüzde 2.1 yükseldi. Şubat’ta tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 2.9’du, Mart’ta Çin enflasyonu yavaşlamış oldu.

Hong Kong’da HSI yüzde 0.55 artışla 30,897.71 puanla güne başlarken ,Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.27 düşüşle 2,444.22 puana geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Xi Jinping’in ticaret savaşını yatıştıran nitelikte açıklamalarının ardından dün yüzde 1.07 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.14 yükseldi.

Dolar diğer para birimlerine karşı hafif değer kaybetti ve dolar endeksi 90.00 bandının altında yüzde 0.010’luk düşüşle 89.53 düzeyinde.

Doların değer yitirmesine bağlı olarak euro/dolar paritesi yüzde 0.08 artışla 1.2367 düzeyinde.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.18 düşüşle 107.00 yen düzeyine geriledi.

ABD borsaları günü yükselişlerle kapattı

Dow Jones haftanın üçüncü gününde yüzde 1.79 artışla 24,408.00 puandan kapandı. S&P 500 yüzde 1.67 artışla 2,656.87 puana çıktı. Nasdaq ise yüzde 2.07 yükselişle 7,094.30 düzeyine çıktı.

Piyasalar hem ABD’de açıklanacak tüketici fiyat endeksi ve çekirdek enflasyon verilerini, hem de Fed yetkililerinin son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının notlarını izliyor.