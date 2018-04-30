KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları ABD verisi sonrası yavaşladı, Wall Street yükselişte

Hilal Sarı / Istanbul, 30 Nisan () - Kuzey ve Güney Kore’nin savaşı sonlandırmasıyla birlikte iyimserlik ve risk iştahı artarken, ABD’de tüketici harcamalarındaki artışın yıllık yüzde 2.0 olarak açıklanmasıyla dolar küresel piyasalarda güçlenirken, ABD borsaları da yükselişlerle açıldı. Avrupa borsaları ise verilerin ardından yavaşladı.

Öte yandan Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık güçlerini birleştirdi ve ABD Başkanı Donald Trump’tan metal fiyatlarına getirdiği gümrük vergilerinden ayrı tutulmayı 1 Mayıs sonrasında da sürdürmesini istedi.

Analistler, Kore'den gelen haberlerin yarattığı gevşemeyi, ABD ile Çin arasında henüz bir sonuca ulaşmayan "ticaret geriliminin" bir ölçüde gölgelediğine dikkat çekiyor.

ABD – Kişisel tüketim harcamaları 2018 yılında ilk kez aylık bazda artarken, yıllık bazda yüzde 2.0 ile ABD Merkez Bankası’nın enflasyon hedefine yaklaşan bir enflasyona işaret etti. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi Nisan’da beklentilerin altında, 57.6 olarak açıklandı. Beklenti ise 58.2 düzeyinde gelmesiydi.

Wall Street’te bu verilerin ardından;

- Dow Jones günlük kazançlarını silerken,

- S&P 500 yüzde 0.31 artışla 2,678.08 puana,

- Nasdaq yüzde 0.37 artışla 7,146.17 puana yükseldi.

Çarşamba günü açıklanacak olan Fed'in para politikası kararı ve Cuma günü yayımlanacak olan ABD tarım dışı istihdam verileri izlenecek. Almanya’da açıklanacak enflasyon verileri de piyasalar tarafından izlenecek.

AVRUPA - Birleşik Krallık’taki büyük perakende birleşmesi haberleriyle yükselen Avrupa borsaları, ABD’den gelen verilerin ardından yükselişini yavaşlattı.

Avrupa borsalarında

- DAX yüzde 0.02 artışla 12,583.04 puana,

- FTSE yüzde 0.08 artışla 7,50841 puana

- CAC yüzde 0.32 artışla 5,500.85 puana

- FTSE MIB yüzde 0.05 artışla 23,938.74 puana yükseldi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.04 artışla 384.78 düzeyinde.

ASYA - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.18 yükseldi. Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0.6 yükseldi.

Asya borsalarınının sürükleyicisi konumundaki Japonya, Çin ve Hindistan borsaları ise, bu ülkelerdeki tatil nedeniyle bugün kapalı.

Öte yandan Çin ekonomisine ilişkin NBS İmalat PMI verisi açıklandı ve Çin imalat PMI endeksi Nisan’da Mart’taki 51.5 düzeyinden 51.4 düzeyine geriledi, beklenti 51.3 düzeyine gerilemesiydi.

FED – 10 yıllık ABD tahvil getirileri ABD ekonomisinden gelen güçlü tüketim harcamaları verisi ve Chicago PMI verilerinin ardından yüzde 0.008 düşüşle 2.949 düzeyine geriledi

Tahvillerdeki artış ve 3.00 bandına yaklaşması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasa beklentisinden daha fazla faiz artışı gerçekleştirme olasılığını güçlendirerek, doları küresel piyasalarda güçlendiriyor. Ayrıca ABD’de Hazine 35 milyar dolar tutarında 5 yıllık tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor.

Dolar küresel piyasalarda değer kazandı ve diğer para birimleri karşısında 92.00 bandına yaklaştı. Dolar endeksi bugün yüzde 0.32 artışla 91.87 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi dolardaki değerlenmeye bağlı olarak yüzde 0.17 düşüşle 1.2106 düzeyine geriledi.

Dolar güvenli liman yen karşısında 109.00 düzeyinin üzerinde yüzde 0.19 artışla 109.25 yen düzeyine yükseldi.