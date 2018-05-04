KÜRESEL PİYASALAR – Avrupa borsaları ABD itihdam verisi öncesi karışık seyrediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () – Küresel ticaret savaşına ilişkin endişeler Çin ve ABD’den heyetlerin Pekin'de gerçekleştirdiği iki günlük görüşmelere bağlı hareket ederken, Asya borsalarının düşüşlerle açılmasının ardından Avrupa borsaları da ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde karışık seyirle açıldı.

AVRUPA - Euro Bölgesi, Fransa ve Almanya ekonomilerine ilişkin Nisan ayı PMI verileri de açıklandı. Özellikle Societe General hisselerindeki düşüş CAC endeksinde düşüşün lokomotifi oldu.

DAX yüzde 0.36 artışla 12,736.19 puana, FTSE yüzde 0.36 artışla 7,529.89 puana, FTSE MIB yüzde 0.59 artışla 24,205.33 puana, Stoxx 600 ise yüzde 0.25 artışla 385.57 puana yükselirken CAC yüzde 0.18 düşüşle 5,491.59 puana geriledi

Euro Bölgesi Bileşik PMI beklentileri karşılamadı. Euro Bölgesi Bileşik PMI Nisan’da 55.1’e geriledi, beklenti 55.2 düzeyinde yatay seyretmesiydi. Euro Bölgesi Hizmet PMI ise Nisan’da 54.7’ye geriledi, beklenti 55.0 düzeyine gerilemesiydi.

Almanya Hizmet PMI Eylül 2016’dan bu yana en yavaş hızına geriledi. IHS Markit tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya Hizmet PMI Nisan’da 53.0’e geriledi, beklenti 54.1’e yükselmesiydi. Almanya Bileşik PMI ise Mart’taki 55.1 düzeyinden Nisan’da 54.6’ya geriledi. Açıklamaya göre Almanya Bileşik PMI Nisan’da 19 ayın en düşüğünde.

Fransa’da Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan’da Mart’taki 56.3 düzeyinden beklentilere paralel olarak 56.9’a yükseldi. IHS Markit tarafından yapılan açıklamaya göre Fransa Hizmet PMI ise Mart’taki 56.9 düzeyinden Nisan’da beklentilere paralel olarak 57.4’e yükseldi.

ASYA – ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri devam ederken ABD istihdam verileri öncesinde Asya’da endeksler düşüşlerle kapandı.

Japonya'da Nikkei resmi tatil nedeniyle kapalı Shanghai yüzde 0.32 düşüşle 3,091.03 puandan, HSI yüzde 1.28 düşüşle 29,926.50 puandan KOSPI yüzde 1.04 düşüşle 2,461.38 puandan kapandı.

Çin Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mart'taki dört ayın en düşük düzeyinden Nisan'da 52.3 düzeyine yükseldi. Çin Bileşik PMI Mart'ta 51.8 düzeyindeydi. Hizmetler PMI ise Nisan'da Mart'taki 52.3 düzeyinden 52.9 düzeyine yükseldi.

Dolar endeksi yüzde 0.11 yükselişle 92.54 düzeyine yükseldi 10 yıllık ABD tahvil getirileri hafif düşüşle 2.942 düzeyine geriledi Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.12 değer kaybetti ve 109.06 yen düzeyine geriledi. Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.22 düşüşle 1.1962 düzeyine geriledi.