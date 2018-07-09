KÜRESEL PİYASALAR – Asya’da endeksler yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Temmuz () - ABD ve diğer ekonomiler arasındaki ticaret savaşlarının başlamasına paralel, ABD’de beklentilerin altında artış kaydeden ücretler, dolar endeksinin yönünü aşağı çevirdi.

ABD’de tarım dışı istihdamın beklenenden iyi gelmesi piyasalara yansıdı ve Asya’da endeksler haftaya yükselişle başladı. Avrupa’da da endekslerin yükselişle açılması bekleniyor.

Birleşik Krallık’ta Theresa May’in Brexit planı üzerine kabinenin Brexit’ten sorumlu Bakanı David Davis istifa etti.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.28 artışla 1.3321 düzeyine yükseldi.

Geçen hafta ABD’den gelen veriler ve bu hafta Avrupa’dan gelecek veriler parite üzerinde yukarı yönlü bir baskı yapıyor.

DOLAR endeksi haftaya yüzde 0.15 düşüşle 93.877’den başladı. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks gün içinde 93.78 – 94.02 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi dolardaki düşüşe paralel 1.17 düzeyinin üzeriende yükselişli seyirde. Parite haftanın ilk gününde yüzde 0.20 yükselişle 1.1768 düzeyine yükseldi. Parite gün içinde en yüksek 1.1779 düzeyini, en düşük 1,1743 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.84 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda ise yüzde 2.553 düzeyine yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.01 değer kazanmasıyla 110.45 düzeyine yükseldi.

- PETROL piyasalarında, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.46 yükselişle varil başına 77.57 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.29 yükselişle 74.09 dolardan işlem görüyor.