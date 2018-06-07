KÜRESEL PİYASALAR – Asya’da endeksler karışık seyirde, parite ECB sinyalleriyle yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran () – ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin beklentiler hafiflerken, Venezuela’da arz kesintisi sebebiyle yükselen petrol fiyatları ve yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen ‘sıkılaştırmayı tartışıyoruz’ sinyallerine paralel Asya’da endeksler karışık seyirde.

ASYA – Asya’da Japonya yükselişin lokomotifi olurken, ECB yönetim kurulu üyelerinden gelen parasal genişlemeden çıkışı tartıştıklarına dair gelen açıklamalar ve ticaret savaşının bir nebze hafiflemesiyle;

- Nikkei yüzde 0.87 yükseldi.

- Shanghai yüzde 0.14 geriledi.

- HSI yüzde 0.66 yükseldi

- KOSPI ise yüzde 0.62 yükseldi.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.46 yükselirken endeks yıl başından bu yana yüzde 16.95 yükseldi.

AVRUPA – Avrupa’da DAX ve CAC dünü yatay seyirle kapatırken, FTSE yüzde 0.33 yükseldi, FTSE MIB ise yüzde 0.26 yükseldi. Stoxx600 ise günü yatay seyirle kapattı.

Gelişmelere paralel;

- DOLAR endeksi tekrar 94.00 düzeyinin altında seyrediyor. 2018’in zirvelerinden uzaklaşan endeks, günlük yüzde 0.17 düşüşle 93.45 düzeyine geriledi; gün içinde 93.41-93.60 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi dolardaki gerileme ve ECB’den gelen sıkılaşma sinyalleriyle tekrar 1.18 düzeyinin üzerine çıktı; parite eurodaki yükselişe paralel yüzde 0.25 yükselişle 1.1803 düzeyine yükseldi.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.01 yükselişle yüzde 2.98 düzeyine yükseldi; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.137’ye; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.524’e yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.14 değer kaybetmesiyle, 110.01 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.18 yükselişle 1.3435 düzeyine yükseldi.

- PETROL piyasalarında, ABD’de stokların artmasıyla dün düşen petrol fiyatları Venezuela’dan gelen arz sıkıntısı ile tekrar yükselişte. ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.49 yükselişle 65.05 dolara yükselirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.69 yükselişle 75.89 dolara yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ABD – ABD’de dış ticaret açığının yedi ayın en düşük düzeyine gerilemesi, Apple, Amazon, Microsoft ve Netflix gibi teknoloji hisselerinin rekor düzeylere yükselmesine paralel endeksler dünü yükselişle kapattı.

ABD’de tarımdışı sektör verimliliği ilk çeyrekte yıllık yüzde 0.4 artarken, işgücü maliyetleri ise yıllık yüzde 2.9 arttı. İmalat verimliliği ise yüzde 1.2 düşerken, birim işgücü maliyetleri yüzde 5.2 azaldı.

Gelişmelere paralel;

- Dow Jones yüzde 1.40 yükseldi ve 25 bin puanın üzerine çıktı.

- S&P 500 yüzde 0.86 yükseldi

- Nasdaq yüzde 0.67 yükseldi.