KÜRESEL PİYASALAR – Asya’da endeksler karışık, Avrupa yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in ticaret savaşını “şimdilik” askıya almasının ve “sıfır gümrük vergisine” giden yolda birlikte çalışacaklarını açıklamasının ardından, ABD büyüme verisi öncesi Asya’da endeksler karışık seyrederken, Avrupa’da endeksler yükselişte.

Wall Street ise Facebook ve teknoloji hisselerindeki düşüşe bağlı karışık seyirle kapandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD başkanlarının ekonomik veriler için açıklanmadan önce tahmin, yorumda bulunmama geleneğini yıktı ve bugün açıklanacak 2. çeyrek GSYH büyüme verileri için tahminlerini duyurdu ve "Eğer büyüme rakamının önünde bir '4' olur ise bundan mutlu oluruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, gümrükler konusunda uzlaşmaya vardı ve görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, tarafların karşılıklı ticarette sıfır gümrük vergisi öngören anlaşma üzerinde çalışmaya devam edecekleri, müzakere devam ederken, ek gümrük vergisinin getirilmeyeceği belirtildi.

ECB – Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi ve Eylül sonunda 30 milyar eurodan 15 milyar euroya düşürülecek varlık alım programının Aralık sonu itibariyle sonlandırılacağını teyit etti.

ECB Başkanı Mario Draghi, çekirdek enflasyonun henüz istenilen düzeylerde olmadığına dikkat çekti ve “Zafer bayrağını çıkartmak için henüz çok erken” dedi.

Draghi “Enflasyon evet şu anda yüzde 1.9’dan yüzde 2.0’ye geldi. Ama bu sürdürülebilir olacak mı? Gıda ve enerji fiyatları çıkarıldığında yüzde 1.1’den yüzde 0.9’a gerilediğini görüyoruz.” dedi.

AVRUPA – Avrupa piyasaları ticaret savaşının geçici olarak askıya alınmasıyla yükselişini sürdürüyor. ECB faiz kararı ve Draghi’nin sunumu dışında Almanya ve Fransa’dan dün gelen tüketici güven endeksleri ve bugün Fransa’dan gelen büyüme ve hane halkı harcamaları endekslerin seyrinde etkili oldu.

FRANSA Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sı (GSYH) 2018’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0.2 büyüdü. Fransa GSYH’si ilk çeyrekte de yıllık bazda aynı hızda büyürken, Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) verilerine göre mallar ve hizmetler üretimi ikinci çeyrekte yüzde 0.2 arttı ve hane halkı tüketim harcaması yüzde 0.1 düştü.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, ABD'den çelik ve alüminyum gümrük vergileri konusunda jestler görmek istediğini ve Avrupa ile ABD arasında geniş kapsamlı bir ticaret anlaşması için müzakereye girmeye karşı olduğunu söyledi.

ALMANYA’da Ağustos ayına ilişkin beklentileri değerlendiren GfK Tüketici Güven Endeksi Temmuz’daki 10.7 düzeyinden 10.6’ya geriledi. Beklenti ise 10.7 düzeyinde sabit kalmasıydı.

FRANSA’DA Tüketici Güven Endeksi Haziran’daki 97 düzeyinden değişmedi, beklenti ise endeksin 98’e yükselmesiydi.

BİRLEŞİK KRALLIK - Avrupa Birliği'nin Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık'ın yeni Brexit Bakanı Dominic Raab ile birlikte müzakerelerde Ekim ayına kadar bir anlaşmaya varılması konusunda kararlılığı paylaştıklarını ifade etmelerine karşın, Birleşik Krallık'ın yeni ticaret önerilerinin ana unsurlarını reddetti.

Gelişmelere paralel;

- DAX yüzde 0.16,

- FTSE yüzde 0.22,

- FTSE MIB yüzde 0.21 yükselİrken,

- Güne yükselişle başlayan CAC verilerin ardından yüzde 0.03 düştü.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.12 yükseldi.

ASYA - Asya borsaları ticarette ABD-AB eksenindeki uzlaşıya paralel karışık seyirde. Çin’den gelen sanayi karlılıkları verisi ile Shanghai düşerken, Asya’da diğer endeksler yükselişte.

ÇİN – Çin’de sanayi şirketlerinin karları Haziran’da yıllık bazda yüzde 20.0 yükseldi. Mayıs’ta karlar yıllık bazda yüzde 21.1 artmıştı. Yılın ilk yarısında sanayi şirketlerinin karı yüzde 17.2 artarken, devlete ait sanayi şirketlerinin karı yüzde 31.5, özel sektör sanayi şirketlerinin karları yüzde 10.0 arttı.

Gelişmelere paralel;

- Nikkei yüzde 0.56,

- HSI yüzde 0.08,

- KOSPI yüzde 0.26 yükselirken

- Shanghai yüzde 0.30 düştü.

ABD - ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 20 Temmuz'da biten haftada 9 bin artışla 217 bine çıktı. Piyasalarda beklenti başvuruların 8 bin artışla 215 bin olacağı yönündeydi.

WALL STREET - Facebook’un beklenen aylık kullanıcı ve günlük kullanıcı sayılarını tutturamaması snorası tarihindeki en kötü günlerinden birini yaşıyor ve şirketin Nasdaq’ta işlem gören hisseleri açılışa göre yüzde 18.96 düşerek 176.26 dolara geriledi.

Gelişmelere paralel ABD borsalarında;

- Dow Jones yüzde 0.44 yükselirken,

- S&P yüzde 0.30,

- Nasdaq yüzde 1.01 düştü.

- Russel 2000 ise yüzde 0.60 yükseldi.

DOLAR endeksi ticaret savaşı endişelerinin dinmesi ve ABD-AB arasında bir uzlaşıya varılması sonrası güçlendikten sonra Cuma günü yüzde 0.06 düşüşle 94.72 düzeyine geriledi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.65- 94.80 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR, dolardaki yükselişe ve ECB’den gelen güvercin mesajlara bağlı yüzde 0.14 düşüşle 1.1627 düzeyine geriledi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.984 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.686 düzeyinde.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.13 değer kaybetmesiyle 111.19 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.13 düşüşle 1.3091 düzeyinde.

KÜRESEL PETROL piyasalarında ralli hız kesti, Suudi Arabistan’ın Kızıl Deniz sevkiyatlarını askıya almasına paralel petrol fiyatları üç günlük yükselişin ardından düşüşte.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.32 düşüşle varil başına 74.30 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.33 düşüşle 69.38 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Perşembe günü 0.75 dolar artışla 73.62 dolara yükseldi. OPEC'in referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Çarşamba 72.87 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.