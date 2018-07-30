KÜRESEL PİYASALAR – Asya’da endeksler düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Temmuz () - Bu hafta küresel piyasalar önemli merkez bankası toplantıları ve ABD’den gelecek enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Dolar endeksi güçlü seyrini korurken, Asya’da endeksler Wall Street’in ardından düşüşle açıldı. Avrupa’da ise endekslerin yükselişle açılması öngörülüyor. Pazartesi JAponya Merkez Bankası, Salı-Çarşamba günleri ise ABD MErkez Bankası para politikası kurulları toplanıyor.

Avrupa borsalarında FTSE yükselişle açılırken, şirktlerden gelen kazanç verilerine bağlı diğer endekslerin de yüksekişle açılması bekleniyor.

EURO BÖLGESİ – Bugün Euro Bölgesi’nden gelecek güven endeksi ve tüketici güveni verileriyle Almanya’dan gelecek enflasyon verileri de endekslerin seyrinde belirleyici olacak.

Japonya’da perakende satışlar HAziran’da yıllık bazda yüzde 1.8 arttı. MAyıs’ta yüzde 0.6 artan perakende satışların yüzde 1.6 artması bekleniyordu. JAponya’da perakende satışlar Haziran’da ardarda sekiz ay artış gösterdi.

ASYA – Japonya’dan gelen veriler ve Wall Street’te Cuma günü yaşanan teknoloji ağırlıklı kayıplara parallel Asya piyasalarında;

Nikkei yüzde 0.74,

Shanghai yüzde 0.50,

HSI yüzde 0.77 düştü.

WALL STREET – Intel ve Twitter hisseleri öncülüğünde teknoloji hisselerinde düşüş yaşandı. Endekslerin tamamı haftanın son gününü düşüşle kapattı.

Dow Jones yüzde 0.30,

S&P 500 yüzde 0.66,

Nasdaq yüzde 1.46,

Russel 2000 ise yüzde 1.89 düştü.

DOLAR endeksi haftaya yükselişle başladı ve yüzde 0.05 yükselişle 94.71 düzeyine yükseldi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.62- 94.75 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR, yüzde 0.01 yükselişle 1.1659 düzeyine yükseldi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.96 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.669 düzeyinde.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.05 değer kazanmasıyla 111.09 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.03 yükselişle 1.3110 düzeyinde.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.13 yükselişle varil başına 74.42 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.47 yükselişle 69.01 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti Perşembe günü 0.75 dolar artışla 73.62 dolara yükseldi. OPEC'in referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Çarşamba 72.87 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.