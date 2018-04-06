KÜRESEL PİYASALAR – Asya ve Avrupa’dan sonra Wall Street de düşüşe hazırlanıyor

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin karşılıklı "vergi kararları" ve ABD Başkanı Donald Trump’un 100 milyar dolarlık yeni “misilleme” vergi talebi ile düşüşlerle açılan Asya ve Avrupa borsalarının ardından Wall Street endeksleri de düşüşlerle açılmaya hazırlanıyor.

Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ücret verileri öncesinde ABD vadelileri, Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500’ün 100 puanın üzerinde düşüşlerle açılacağına işaret ediyor.

Trump, ABD Ticaret Temsilcisi’ne Çin’den ithal edilen ve toplam büyüklüğü 100 milyar doları bulan ürünlere uygulanmak üzere yeni bir gümrük vergisi paketi hazırlama görevi verdi ve Asya borsaları haftanın son gününü düşüşlerle kapadı.

Japonya’da Nikkei yüzde 0.36 düşüşle 21,567.52 puandan kapanırken, Shanghai 3,131.84 puanda ve bugün tatil sebebiyle kapalıydı. Hong Kong HSI ise yüzde 1.11 artışla diğer Asya borsalarından pozitif ayrıştı ve 29,844.94 puandan kapandı. Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.33 düşüşle 2,429.58 puandan kapandı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.14 yükseldi.

Avrupa borsalarında dünü yatay seyirle kapatan DAX, hem ticaret savaşı endişeleri hem de Almanya sanayi üretiminin Şubat’ta yavaşladığını gösteren verilerle yüzde 0.63 düştü ve 12,227.89 puana geriledi. CAC yüzde 0.40 düştü ve 5,255.69 puana geriledi. Önceki günü yüzde 2.35 yükselişle kapatan FTSE yüzde 0.21 düşüşle 7,184.27 puana geriledi. FTSE MIB ise yüzde 0.15 düşüşle 22,935.22 düzeyine geriledi. Stoxx 600 ise yüzde 0.43 düşüşle 374.50 puana geriledi.

İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta’nın “Avrupa Merkez Bankası genişlemeci politikaları sürdürmeli. Kademeli normalleşmenin şok yaratacağına inanmak için neden yok” açıklaması ve doların ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda baskılanmasıyla euro/dolar paritesi yatay seyrini sürdürüyor ve 122438 düzeyinde.

Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Benoit Coeure’un ise ticaret savaşının küresel ekonomi için “zarar verici” sonuçları olacağını söyledi.

Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleri gölgesinde 90.00 bandına yakın seyrini sürdürüyor ve yüzde 0.02 artışla 90.46 düzeyine geriledi.

Dolar ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda değer kaybetti ve güvenli liman yen karşısında yüzde 0.06 düşüşle 107.31 düzeyine geriledi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri ticaret savaşı endişelerinin artmasıyla yüzde 0.013 düşüşle 2.819 düzeyine geriledi.

ABD'nin daha önce Çin'den yıllık ithalat büyüklüğü 50 milyar doları bulan ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamış, ardından, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin de ABD'den ithal edilen 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.