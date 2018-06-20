KÜRESEL PİYASALAR – Asya ve Avrupa’da endeksler ticaret savaşı gölgesinde yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesinin ardından dün sert kayıplar yaşayan Asya ve Avrupa endeksleri ticaret savaşı endişelerine rağmen yükselişe geçti.

ASYA – Asya’da dün Trump’ın 200 milyar dolar değerinde gümrük vergisi kararının ardından Shanghai endeksi yüzde 3.82, Shenzhen endeksi yüzde 5.8 kayıpla kapanmıştı. Endeksler dünkü sert kayıplarının ardından bugün alıcılı seyrediyor.

Ekonomist Nouriel Roubini, ABD ve Çin arasında yükselen ticaret savaşlarının, küresel ekonomide risk yaratmakta olduğuna dikkat çekerek, "Gelişmekte olan piyasalarda global büyümede bir yavaşlamanın fiili işaretleri var" uyarısında bulundu.

Beyaz Saray’dan yayımlanan bir raporda, Trump yönetimi Çin’in “ekonomik saldırganlığını” küresel bir tehdit olarak tanımladı. Rapor, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine getirilen ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletme iddiasından bir gün sonra yayınlandı.

Gelişmelere paralel Asya’da;

- Shanghai yüzde 0.31

- Nikkei yüzde 1.24

- HSI yüzde 0.77

- KOSPI ise yüzde 1.02 yükseldi.

AVRUPA – Avrupa’da da ticaret savaşı endişelerine rağmen endeksler güne yükselişle başladı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), parasal genişlemeyi (QE) “güvercin” bir söylemle sonlandırdıktan sonra Salı günü ECB Başkanı Mario Draghi Portekiz’de bankanın düzenlediği bir forumda “İlk faiz artışının zamanını belirlemede kurul olarak sabırlı olacağız” dedi.

ALMANYA – Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi Mayıs’ta aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 2.7 arttı. Nisan’da ÜFE’de yıllık artış yüzde 2.0 olmuştu. Almanya İstatistik Ofisi Destatis’ten yapılan açıklamaya göre; artışta enerji fiyatlarındaki yüzde 5.5’lik, petrol ürünlerinin fiyatlarındaki yüzde 12.5’lik ve elektrik fiyatlarındaki yüzde 8.0’lik artış etkili oldu.

Gelişmelere paralel Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 0.38

- FTSE yüzde 1.11

- CAC yüzde 0.25

- FTSE MIB yüzde 0.84 yükseldi.

- Stoxx600 ise yüzde 0.72 yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.52 yükseldi, endeksin yıl başından bu yana getirisi yüzde 10.58 oldu.

DOLAR endeksi 95 düzeyinin üzerinde tutundu. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, yüzde 0.17 artışla 95.18 düzeyine yükseldi; gün içinde 94.96-95.30 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR paritesi ticaret savaşı endişelerine paralel yüzde 0.25 düşüşle 1.1561 düzeyine geriledi. Parite gün içinde en yüksek 1.1596 düzeyini, en düşük 1,1538 düzeyini gördü.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişeleriyle 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.902 düzeyine yükselirken, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.028; iki yıllıklarda ise yüzde 2.553 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.06 değer kazanmasıyla 110.13 düzeyine yükseldi.

STERLİN/DOLAR yüzde 0.12 düşüşle 1.3159 düzeyine geriledi.

PETROL piyasalarında, İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bu hafta yapacağı toplantıda, üretim miktarı konusunda bir karar almasının olası olmadığını söyledi.

OPEC, Rusya ve diğer üretici ülkelerin arzı artırma planları ve Çin’in ABD petrolüne ek gümrük vergisi getirebileceğini söylemesiyle, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.68 artışla 65.34 dolara yükselirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.51 artışla 75.46 dolara yükseldi.

WALL STREET – ABD’de konut başlangıçları 11 yılın zirvelerine yaklaşırken, özellikle Çin’e ihracatı olan çip üreticileri ve Boeing ve Caterpillar gibi sanayi şirketlerinin hisseleri düştü. Dow Jones yıl başından bu yana tüm kazancını sildi ve düşüş 400 puanı buldu.

- Dow Jones’un yıl başından bu yana getirisi ise sıfırlandı ve eksi yüzde 0.45 kayba döndü.

- S&P 500 günlük yüzde 1.0 düşüşle 2 bin 746 puana,

- Nasdaq Bileşik Endeksi ise günlük yüzde 1.34 düşüşle 7 bin 642 puana geriledi.