KÜRESEL PİYASALAR – Asya ve Avrupa’da endeksler düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Haziran () – ABD ve diğer gelişmiş ekonomiler arasında bir ticaret savaşı çıkabileceğine dair endişeler, Venezuela’da arz kesintisi sebebiyle yükselen petrol fiyatları ve G-7 zirvesi gölgesinde yatırımcıların risk iştahı azaldı ve Asya ve Avrupa’da endeksler düşüşte.

ASYA – Japonya ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin de üzerinde, yıllık yüzde 0.6 küçüldü. Verilere göre sermaye harcamaları artarken, tüketici harcamaları beklentilerin altında geldi.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) parasal genişlemeden çıkma konusunu tartışıyor olması ve yükselen petrol fiyatlarına paralel azalan risk iştahıyla Asya borsalarında;

- Nikkei yüzde 0.56,

- Shanghai yüzde 1.36

- HSI yüzde 1.96,

- KOSPI 0.77 düştü.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.39 gerilerken endeks yıl başından bu yana yüzde 15.21 yükseldi.

AVRUPA – Avrupa’da endeksler Almanya ve Fransa’dan gelen ekonomik verileri takip etti. Almanya’nın ihracatı Mart’ta aylık yüzde 1.8 yükseldikten sonra Nisan’da yüzde 0.3 düştü. İthalat ise Mart’ta yüzde 0.2 düşmüşken, Nisan’ad yüzde 2.2 arttı. Beklenti ise yüzde 0.6 artmasıydı.

Fransa’da sanayi üretimi yüzde 0.3 artması beklenirken Nisan’ad yüzde 0.5 geriledi. Bir önceki ayda ise sanayi üretimi yüzde 0.4 gerilemişti. Yıllık oranda ise sanayi üretimi yüzde 2.9 artması beklenirken yüzde 2.1 arttı.

Fransa imalat üretimi ise yüzde 1.3 artması beklenirken, yüzde 0.4 arttı. Yıllık oranda ise yüzde 3.7 artması beklenirken imalat üretiminde yıllık artış yüzde 3.0 oldu.

Verilere paralel Avrupa piyasaları düşüşle açıldı;

- DAX yüzde 1.14,

- CAC yüzde 0.72,

- FTSE yüzde 0.61,

- FTSE MIB yüzde 1.38 düştü.

ABD – ABD’de Dow Jones dışında endeksler teknoloji hisselerindeki düşüşle günü kayıplarla kapadı. Dow Jones, yüzde 0.38 yükselirken, Nasdaq yüzde 0.70, S&P 500 yüzde 0.07 düştü.

Gelişmelere paralel;

- DOLAR endeksi tekrar 94.00 düzeyinin altında seyrediyor. 2018’in zirvelerinden uzaklaşan endeks, günlük yüzde 0.13 yükselişle 93.56 düzeyine geriledi; gün içinde 93.21-93.60 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi ECB’den gelen sıkılaşma sinyalleriyle dün 1.18 düzeyinin üzerine çıktıktan sonra bugün dolardaki yükselişe paralel yüzde 0.14 düşüşle 1.1783 düzeyine geriledi.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.92 düzeyine geriledi; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.07’ye geriledi; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.488’e yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.23 değer kaybetmesiyle, 109.45 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.01 düşüşle 1.3422 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, ABD’de stokların artmasıyla dün düşen petrol fiyatları Venezuela’dan gelen arz sıkıntısı ile tekrar yükselişte. ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.53 düşüşle 65.60 dolara yükselirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.50 yükselişle 76.93 dolara geriledi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6



