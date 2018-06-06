KÜRESEL PİYASALAR – Asya piyasaları yükselişle kapandı

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Haziran () – ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin beklentiler ve Asya ekonomilerinden dün gelen güçlü İmalat PMI verilerine paralel, Asya’da endeksler Salı günü karışık seyrinin ardından, Çarşamba gününü yükselişle kapattı.

Bu hafta gerçekleşecek G-7 zirvesi öncesinde, hem petrol fiyatları hem de ticaret savaşına ilişkin endişeler piyasaların odağında olmaya devam ediyor.

ASYA – Asya’da endeksler enerji hisselerinde petrol fiyatlarına bağlı düşüşlere rağmen, dünkü kayıplarını bir nebze toparladı.

Haftanın üçüncü gününde;

- Nikkei yüzde 0.38 yükselişle 22,625.73 puandan,

- Shanghai yüzde 0.05 yükselişle 3,115.68 puandan,

- HSI yüzde 0.53 yükselişle 31,259.10 puandan,

- KOSPI ise yüzde 0.25 yükselişle 2,453.76 puandan kapandı.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.59 yükselirken endeks yıl başından bu yana yüzde 16.41 yükseldi.

AVRUPA – Avrupa’da İtalya dışında endeksler yükselişine devam ediyor. Euro Bölgesi’nden gelen güçlü perakende PMI verilerine paralel endeksler yükselişte. Birleşik Krallık Twenty-First Century Fox’un SKy News Channel’ı almasına yeşil ışık yaktı. Royal Bank of Scotland hisselerini de satacağını açıkladı. Bankanın hisseleri açıklamanın ardından yüzde 5’in üzerinde düştü.

Euro Bölgesi Perakende PM Nisan’daki 48.6 düzeyinden Mayıs’ta 51.7’ye yükseldi. Fransa Perakende PMI 50.1 düzeyinden Mayıs’ya 51.7’ye yükseldi. Almanya’da ise veri 51.0’den 55.5 düzeyine yükseldi. İtalya’da da Perakende PMI 42.7 düzeyinden Mayıs’ta 47.3 düzeyine yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) ise parasal genişlemenin bu yıl sonlanacağına dair sinyaller geldi.

Gelişmelere paralel;

- DAX yüzde 0.36 artışla 12,833.53 puana,

- FTSE yüzde 0.34 artışla 7,713.17 puana,

- CAC yüzde 0.05 artışla 5,463.42 puana yükselirken,

- FTSE MIB yüzde 0.67 düşüşle 21,604.33 puana geriledi.

- Stoxx600 ise yüzde 0.03 artışla 387.01 puana yükseldi.

Gelişmelere paralel;

DOLAR endeksi tekrar 94.00 düzeyinin altında seyrediyor. 2018’in zirvelerinden uzaklaşan endeks, günlük yüzde 0.26 düşüşle 93.64 düzeyine geriledi; gün içinde 93.60-93.89 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki gerileme ve eurodaki yükselişe paralel yüzde 0.40 yükselişle 1.1765 düzeyine yükseldi. Parite gün içinde en yüksek 1.1776 düzeyini ve en düşük 1.1711 düzeyini gördü.

TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.024 yükselişle yüzde 2.948 düzeyine yükseldi; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.099’a; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.508’e yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.30 değerlenmesiyle, 110.16 düzeyine yükseldi.

STERLİN/DOLAR yüzde 0.28 yükselişle 1.3430 düzeyine yükseldi.

PETROL piyasalarında, ABD’nin OPEC’ten arzı artırmasını istediğine dair haberlerle ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.24 düşüşle 65.36 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.62 yükselişle 75.85 dolara yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ABD – ABD borsaları ise karışık seyirle kapandı. Teknoloji hisselerindeki yükselişle Nasdaq ve S&P 500 yükselirken, Dow Jones günü hafif düşüşle kapattı.