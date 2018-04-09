KÜRESEL PİYASALAR – Asya piyasaları yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Nisan () - ABD ve Çin arasında ticaret savaşı misillemeleri sürerken, Cuma günü ABD borsalarında sert düşüşler yaşanmasının ardından Asya borsaları haftaya yükselişlerle açıldı.

Tüketici Güven Endeksi Mart ayında bir önceki ayda olduğu gibi 44.3 düzeyinde gerçekleşen Japonya’da Nikkei yüzde 0.51 artışla 21,678.26 puandan kapandı. Shanghai yüzde 0.16 yükselişle 3,136.12 puana yükselirken, Hong Kong’da HSI yüzde 1.26 artışla 30,221.90 puana çıktı. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.53 artışla 2,442.34 puana çıktı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.72 yükseldi.

Avrupa borsalarında DAX ve CAC haftanın son gününü yatay seyirle kapattı. Almanya’da Şubat ayı ticaret dengesi verileri açıklandı ve Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi Şubat’ta 18.4 milyar euro ticaret fazlası verdi. Şubat’ta 104.7 milyar euro ihracat gerçekleştiren Almanya ekonomisi 86.3 milyar euro da ithalat gerçekleştirdi. İhracat bir önceki yıla göre yüzde 2.4 artarken, ithalat yüzde 4.7 arttı.

FTSE yüzde 0.02 düşüşle 7,183.64 puana geriledi. FTSE MIB ise yüzde 0.17 düşüşle 22,929.87 düzeyine geriledi. Stoxx 600 ise haftanın son gününü yatay kapattı.

Geçen haftanın son günü ABD’de açıklanan ve beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin de etkisiyle ABD borsalarında Dow Jones yüzde 1.04 düşüşle 24,249.69 puana gerilerken, S&P 500’de kayıplar yüzde 0.89 oldu ve endeks 2,639.22 puana gerilemişti. Nasdaq ise verinin ardından yüzde 0.89 düşüşle 7,013.27 puana gerilemişti.

Doların ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda baskılanmasıyla euro/dolar paritesi yüzde 0.03 düştü ve 1.2277 düzeyine geriledi.

Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Benoit Coeure’un ise ticaret savaşının küresel ekonomi için “zarar verici” sonuçları olacağını ve para politikalarının bu duruma göre şekillenebileceğini söylemiş, bu da euroyu baskılayan bir gelişme olmuştu.

Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleri gölgesinde 90.00 bandına yakın seyrini sürdürüyor haftanın ilk gününde 90.15 düzeyinde.

Dolar ticaret savaşı ve Japonya’daki siyasi riskler gölgesinde güvenli liman yen karşısında yüzde 0.18 değer kazandı ve 107.10 yen düzeyine yükseldi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından haftanın ilk gününde yüzde 0.026 yükselişle % 2,801 düzeyine yükseldi.