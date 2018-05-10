KÜRESEL PİYASALAR – Asya borsaları yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Mayıs () – ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel petrol fiyatları yüzde 3 yükselerek üç buçuk yılın zirvesini gördü. Wall Street’te endeksler enerji hisselerindeki artışlara bağlı ralli yaparken, Asya’da endeksler Çin’den gelen enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı.

ASYA – Çin’de üretici fiyatları Nisan’da yedi ayın ardından ilk kez yükseldi ve ÜFE Nisan’da yıllık 3.6 arttı. Çin Ulusal İstatistik Ofisi Nisan’da bir yıl öncesine göre yüzde 1.8 artarken, Nisan ayındaki yüzde 2.1 düzeyinden gerilemiş oldu. TÜFE aylık bazda ise Nisan’da yüzde 0.2 geriledi.

Japonya Merkez Bankası’nın Nisan toplantısına ilişkin notları da açıklandı ve notlarda bankanın parasal genişlemeden çıkmaya hazırlandığına dair ifadeler yer aldı.

Gelişmelerin ardından Asya borsalarında;

- Japonya'da Nikkei yüzde 0.42 artışla 22,4511.92 puana,

- Shanghai yüzde 0.07 artışla 3,161.33 puana,

- KOSPI, yüzde 0.41 artışla 2,454.54 puana,

- HSI yüzde 0.72 artışla 30,757.32 puana yükseldi.

ABD - Batı Teksas petrolünün yüzde 3 artışla üç buçuk yılın zirvesini görmesi, enerji hisselerini ve Wall Street endekslerini yükseltti. Dün açıklanan Nisan ÜFE verisi ardından bugün de yine ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım politikalarına yine doğrudan etki eden bir veri olan TÜFE açıklanacak.

ABD’de ÜFE Nisan’da yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.6 arttı.

Wall Street’te Trump kararı ve ÜFE sonrası;

- Dow Jones yüzde 0.75 artışla 24,542.54 puana,

- S&P 500 yüzde 0.97 artışla 2,697.79 puana,

- Nasdaq yüzde 1.00 artışla 7,339.90 puana yükseldi.

AVRUPA – Avrupa’da endeksler ABD enflasyon verisi ve İngiltere Merkez Bankası’nın beklenen faiz kararı öncesinde karışık seyretti. FTSE İngiliz Merkez Bankası’nın bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi Avrupa’daki endeksler arasında pozitif ayrıştı. Ayrıca Birleşik Krallık’tan bugün sanayi üretimi, perakende PMI ve ticaret dengesi verileri gelecek.

- DAX, CAC ve Stoxx 600 yatay seyirle günü tamamlarken,

- FTSE yüzde 1.28 artışla 7,662.52 puana,

- FTSE MIB yüzde 0.51 artışla 24,266.56 puana yükseldi.

Euro/dolar paritesi 2018’in en düşük düzeyini gördü, dolar güçlü seyrini sürdürüyor.

- Dolar endeksi ise yüzde 0.07 düşüşle 93.05 düzeyinde.

- Euro/dolar paritesi dolardaki artışa ve eurodaki düşüşe bağlı olarak yüzde 1.1828 düzeyine kadar geriledikten sonra, yüzde 0.16 artışla 1.1883 düzeyine yükseldi.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.00 düzeyinden geriledi ve 2.98’de.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.07 değer kazandı ve 109.82 yen düzeyine yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6