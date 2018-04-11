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KÜRESEL PİYASALAR- Asya borsaları Fed tutanakları öncesi karışık açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Nisan () – Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in konuşmasıyla Çarşamba günü yükselen Asya borsaları, Japonya’dan gelen ekonomik veriler sonrası ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları açıklanması öncesinde...

KÜRESEL PİYASALAR- Asya borsaları Fed tutanakları öncesi karışık açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Nisan () – Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in konuşmasıyla Çarşamba günü yükselen Asya borsaları, Japonya’dan gelen ekonomik veriler sonrası ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları açıklanması öncesinde karışık seyrediyor.

Piyasalar hem ABD’de açıklanacak tüketici fiyat endeksi ve çekirdek enflasyon verilerini, hem de Fed yetkililerinin son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının notlarını izliyor.

Japonya’da üretici fiyatları Japonya Merkez Bankası verilerine göre beklentiler doğrultusunda Mart’ta aylık yüzde 0.1 geriledi. Üretici fiyatlarının Mart’ta yıllık bazda değişmesi beklenmezken, yüzde 2.4 artması sonrası Nikkei yüzde 0.49 düşüşle 21,687.19 puana geriledi.

Çin’den gelen üretici ve tüketici fiyat endeksleri verileri ardından Shanghai borsası hala Xi Jinping’in Çin ekonomisini dünyaya daha fazla açma vaatleriyle yükselişte ve yüzde 0.29 artışla 3,199.56 puana çıktı.

Çin’de üretici fiyatları Mart’ta bir yıl öncesine göre yüzde 3.1 arttı. Tüketici fiyatları ise yüzde 2.6 artması beklenirken, yıllık bazda yüzde 2.1 yükseldi. Şubat’ta tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 2.9’du, Mart’ta Çin enflasyonu yavaşlamış oldu.

Hong Kong’da HSI yüzde 0.40 artışla 30,859.79 puanla güne başlarken ,Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.26 düşüşle 2,444.48 puana geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Xi Jinping’in ticaret savaşını yatıştıran nitelikte açıklamalarının ardından dün yüzde 1.07 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.12 yükseldi.

Dolar diğer para birimlerine karşı hafif değer kaybetti ve dolar endeksi 90.00 bandının altında yüzde 0.013’lük düşüşle 89.50 düzeyinde.

Doların değer yitirmesine bağlı olarak euro/dolar paritesi yüzde 0.15 artışla 1.2375 düzeyinde.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.14 düşüşle 107.04 yen düzeyine geriledi.

ABD borsaları günü yükselişlerle kapattı

Dow Jones haftanın üçüncü gününde yüzde 1.79 artışla  24,408.00 puandan kapandı. S&P 500 yüzde 1.67 artışla 2,656.87 puana çıktı. Nasdaq ise yüzde 2.07 yükselişle 7,094.30 düzeyine çıktı.

Avrupa borsalarında Çin’in yabancı otomobillere uyguladığı vergileri azaltacağı haberleriyle yükselişler yaşayan DAX ve CAC günü yatay seyirle kapattı. FTSE ise Birleşik Krallık’ın Norveç ile Brexit sonrasında da serbest ticaret anlaşması yapacağı haberleriyle yüzde 1.00 artışla 7,266.75 puana yükseldi.

Gün içinde açıklanacak Birleşik Krallık ticaret dengesi, sanayi üretimi ve imalat üretimi verileri de FTSE’nin seyrinde etkili olacak.

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