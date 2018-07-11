KÜRESEL PİYASALAR – ABD’den yeni gümrük vergisi listesiyle Asya sert düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz () – Küresel ticaret savaşına ilişkin endişeler ABD’nin Çin’in özellikle imalat ihracatını etkileyecek 200 milyar dolar değerinde ürününe yüzde 10 gümrük vergisi getirmeklle tehdit etmesinin ardından tekrar yükselirken, Asya’da endeksler sert düştü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’i tehdit ettiği listedeki ürünler arasında elektronik, balık, imalat ürünleri ve güzellik ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor.

JAPONYA’da Üretici Fiyat Endeksi Haziran’da beklentilere paralel yıllık bazda yüzde 2.8 arttı.

Verilere paralel, Brüksel’de bugün başlayacak NATO zirvesi ve ABD’de açıklanacan ÜFE ve TÜFE verileri öncesinde Asya borsalarında;

- Nikkei yüzde 1.19,

- Shanghai yüzde 2.34,

- HSI yüzde 1.65

- KOSPI yüzde 0.63 düştü.

AVRUPA’da ise Dün Birleşik Krallık’tan gelen büyüme verisi, Almanya’dan gelen ZEW Ekonomik Beklenti Anketi’nin altı yılın en zayıf sonuçlarına işaret etmesinin ardından; Salı gününü yükselişle kapatan endekslerin Ticaret savaşı endişeleriyle düşüşle açılması bekleniyor.

Wall Street’te endeksler bankacılık sektörü öncülüğünde şirket kazançlarındaki artışlara bağlı yükselişle kapandı.

Küçük hacimli hisselerden oluşan Wall Street endeksi Russel 2000 ise yüzde 0.2 yükselişle tüm zamanların zirvesini gördü.

ABD - National Federal Independent Businss (NFIB) İyimserlik Endeksi, Mayıs’ta endeksin yapıldığı 45 yılın en yüksek ikinci düzeyine ulaştı.

Bugün ABD’de açıklanacak ÜFE ve TÜFE verileri de piyasalar tarafından yakından izleniyor olacak.

WALL STREET – ABD borsalarında şirketlerin ilk çeyrek karlılıklarını açıklamaya başlamasıyla ABD borsalarında;

• Dow Jones yüzde 0.58,

• S&P 500 yüzde 0.35,

• Nasdaq yüzde 0.04 yükseldi.

• Russel 2000 ise yüzde 0.2 yükselişle tüm zamanların zirvesini gördü.

STERLİN/DOLAR açılışa göre yüzde 0.03 düşüşle 1.3272 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi Draghi’nin konuşması sonrasında en yüksek 1.1791’i gördükten sonra çarşamba günü Euro Bölgesi’nden gelen verilerin ardından yüzde 0.08 düşüşle 1.1736 düzeyine geriledi.