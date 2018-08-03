Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ağustos () – Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit tutması fakat parasal sıkılaştırmaya yıl içinde devam edeceği beklentilerinin güçlenmesine paralel ABD-Çin ticaret savaşı karışık seyirde. Apple’ın 1 trilyon dolar büyüklüğe ulaşmasının ardından Asya’da endeksler karışık, Avrupa’da ise endeksler PMI verileriyle yükselişte.

DOLAR endeksi ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisi öncesi yüzde 0.10 yükselişle 95.27 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi ise dolardaki yükselişe bağlı yüzde 0.06 düşüşle 1.1577 düzeyine geriledi.

Küresel yatırımcılar bugün ABD’den gelecek tarım dışı istihdam, haftalık ücretler, istihdama katılım, işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi verilerine odaklandı.

AVRUPA’da endeksler İngiltere Merkez Bankası faiz artırımı ve Euro Bölgesi ÜFE sonrasında, Euro Bölgesi ve büyük ekonomilerden gelen Hizmet PMI verilerine paralel yükselişte.

EURO BÖLGESİ Bileşik PMI Temmuz’da, Haziran’daki 54.9 düzeyinden 54.3’e geriledi. IHS Markit verilerine göre iş dünyası güveni 2016 yılının Kasım ayından beri en düşük düzeyde.

EURO BÖLGESİ Hizmet PMI ise Haziran’daki 55.2 düzeyinden Temmuz’da 54.2’ye gerileyerek son 18 ayın en düşük düzeyine geriledi.

ALMANYA Bileşik PMI Haziran’daki 54.8 düzeyinden Temmuz’da 55.0’e yükselerek dört ayın zirvesine çıktı. Hizmet PMI Temmuz’da 54.1’e gerileyerek iki ayın en düşük düzeyine indi. Haziran’da Hizmet PMI 54.5 düzeyindeydi.

FRANSA’da merkezi bütçe açığı ilk altı ayda 58.9 milyar euroya geriledi. Fransa’da Hizmet PMI Temmuz’da, Haziran’daki 55.9 düzeyinden 54.9’a geriledi. Fransa Bileşik PMI ise Haziran’daki 55.0 düzeyinden Temmuz’da 54.4’e geriledi.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 10.48,

FTSE yüzde 0.41,

CAC yüzde 0.23,

FTSE MIB yüzde 0.06,

Stoxx 600 ise yüzde 0.35 düştü.

ASYA – Asya borsalarında ABD-Çin ticaret savaşı geriliminin artmasıyla endeksler dün sert düştükten sonra bugün Japonya ve Çin’den gelen PMI verileriyle karışık seyirde.

JAPONYA’da hizmet PMI Temmuz’da 51.3 düzeyien geriledi, beklenti ise Haziran’da 51.4 düzeyinde olan endeksin 51.6 düzeyine yükselmesiydi.

ÇİN’de Hizmet PMI Temmuz’da 52.8’e geriledi, beklenti 51.6 gelmesiydi. Çin Bileşik PMI ise Haziran’da 53.0 olan düzeyinden Temmuz’da 52.3’e geriledi.

ABD Ticaret temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı bir açıklamada Trump’ın ABD’nin Çin’e uygulayacağı gümrük vergilerinin oranını yüzde 10’un üzerine çıkarmaları talimatı verdiğini söylemişti.

Gelişmelere paralel Asya borsalarında;

Nikkei yüzde 0.06 yükselirken,

Shanghai yüzde 0.97,

HSI yüzde 0.14 düştü.

KOSPI ise yüzde 0.77 düştü.

WALL STREET – ABD-Çin ticaret savaşı endişelerinin tekrar yükselmesinin ardından düşen ABD borsalarında dün Apple’ın piyasa büyüklüğünün 1 trilyon dolara yükselmesiyle Nasdaq ve S&P 500 yükselirken, Dow Jones sanayi endeksi yüzde 0.03 düşüşle kapandı.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.979 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.661 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.07 değer kazanmasıyla 111.73 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise BOE faiz kararı sonrası yüzde 0.18 düşüşle 1.2997 düzeyine geriledi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.42 düşüşle varil başına 73.14 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.36 düşüşle 68.71 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Perşembe günü 0.49 dolar düşüşle 71.61 dolara geriledi. Çarşamba günü OPEC sepet fiyatı 72.10 dolara düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.