Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı

KÜRESEL PİYASALAR – ABD ve Çin’in müzakere ettiği haberleri küresel piyasaları yükseltti

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart () – Geçen hafta ticaret savaşı endişeleriyle kayıplar yaşayan küresel borsalar, ABD ve Çin’in “sessiz” bir şekilde müzakere ettiğine yönelik haberlerle yükseldi. Wall Street Journal’da yer alan bir...

KÜRESEL PİYASALAR – ABD ve Çin’in müzakere ettiği haberleri küresel piyasaları yükseltti

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart () – Geçen hafta ticaret savaşı endişeleriyle kayıplar yaşayan küresel borsalar, ABD ve Çin’in “sessiz” bir şekilde müzakere ettiğine yönelik haberlerle yükseldi.

Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre Beyaz Saray Çin’den finansal hizmet şirketlerinde yabancı çoğunluk hissedarlığına izin vermesini talep ederken, otomobil ithalatında gümrük vergilerini azaltmayı düşünüyor.

Bu haberlerle ticaret savaşına dair endişelerin hafiflemesi ve ABD’nin ithal araçlarda gümrük vergisi indirimlerini değerlendiriyor olması Avrupa Borsalarını yüksellti. DAX yüzde 1.97 artışla 12,019.16 puana yükselirken, CAC yüzde 1.48 yükseldi ve 5,141.22 puana çıktı. Dün günü yüzde 0.48 düşüşle kapatan FTSE yüzde 1.89 artışla 7,019.02 puana çıktı. Dünü yatay seyirle kapatan Stoxx 600 yüzde 1.44 arttı ve 368.41 puana yükseldi. FTSE MIB ise yüzde 1.56 artışla dünki kayıplarını kapattı.  

Ocak 2016’tan bu yana en büyük haftalık kayıplarını yaşayan ABD Borsaları’nda haftayı yüzde 5.7 kayıpla kapatan Dow Jones yüzde 2.84 yükselişle 24,202.60 puana yükseldi. Yüzde 5.9 haftalık düşüş yaşayan S&P 500 yüzde 2.72 artışla 2,658.55 puana yükseldi. Nasdaq ise haftalık yüzde 6.5’lik kaybın ardından haftanın ilk işlem gününde yüzde 3.26 yükselişle 7,220.54 puana çıktı.

Dolar küresel piyasalarda değerlendi, güvenli liman yen karşısında geçen hafta 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.23 artışla 105.62 yen düzeyine yükseldi.

Dolar endeksi haftaya gerileyerek başladıktan sonra bugün yüzde 0.33’lük bir artışla 89.317 düzeyine çıktı.

Euro/dolar paritesi ise Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Finlandiya Mekez Bankası Başkanı Erkki Liikanen’in varlık alım programının devam edebileceğine dair açıklamaları ve doların değer kazanmasına bağlı olarak yüzde 0.23 düşüşle 1.2413 düzeyine geriledi.

Asya Borsaları’nda ise ABD Başkanı Donald Trump’ın 60 milyar dolarlık gümrük vergisi planında Güney Kore’nin hariç tutulacağı açıklamalarıyla yükselişler yaşandı. Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI ise yüzde 0.89 yükseldi.

Shanghai Borsası düne göre yüzde 1.04 artışla 3,166.29 puana gerilerken, HSI yüzde 0.79 artışla 30,790.83 puana yükseldi. Nikkei yüzde 2.65 artışla 21,317.32 puandan kapanırken, KOSPI 0.61 artışla 2,452.06 puana yükseldi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri geçen hafta yaşanan son altı ayın en büyük düşüşünün ardından bugün yüzde 0.009 artışla yüzde 2.85’e yükseldi.

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314