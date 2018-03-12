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KÜRESEL PİYASALAR – ABD vadeli işlemler piyasası yükselişlerle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Mart () – Küresel piyasalar hala ABD ekonomisinden gelen güçlü istihdam verilerini fiyatlamaya devam ediyor. ABD vadeli işlem piyasaları istihdam verisiyle güçlü artışlarla açıldı. Dow Jones vadeli işlemler piyasası...

KÜRESEL PİYASALAR – ABD vadeli işlemler piyasası yükselişlerle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Mart () – Küresel piyasalar hala ABD ekonomisinden gelen güçlü istihdam verilerini fiyatlamaya devam ediyor. ABD vadeli işlem piyasaları istihdam verisiyle güçlü artışlarla açıldı. Dow Jones vadeli işlemler piyasası 60 puan artışla açılırken, S&P 500 vadeli işlemler piyasası ve Nasdaq vadelileri de yükselişle açılarak ABD Borsalarının bugün de yükselişle açılacağının sinyalini verdi.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.17 artışla 25,402.00 düzeyine, S&P 500 vadelileri de yüzde 0.16 yükselişle 2,793.25 düzeyine çıktı. Nasdaq vadelileri ise yüzde 0.35 artışla 7,148.75 puana çıktı.

Avrupa Borsaları da haftaya yükselişlerle başladı. ABD’de beklenenin altında gelen ücret artışı verileri ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım prorgramında ciddi bir değişikliğe neden olmayınca ve güçlü istihdam verilerinin Avrupa yatırımcısı tarafından biraz sindirilmesiyle Avrupa Borsaları yükseldi.

DAX yüzde 0.48 artışla 12,406.47 puana yükselirken, FTSE yüzde 0.18 düşüşle 7,211.28 düzeyine geriledi. CAC yüzde 0.09 artışla 5,279.33 puana yükseldi. FTSE MIB’de 0.17’lik bir artış görülürken, önceki işlem gününde yatay seyreden Stoxx 600 Endeksi ise yüzde 0.26 artışla 379.22 puana yükseldi.

Dolar Endeksi ise verinin ardından çıktığı 90 düzeyinde düne göre yatay seyrediyor.

Euro/dolar paritesi ise dolardaki gerilemeye bağlı olarak yüzde 0.04 düşüşle 1.2304 düzeyine geriledi.

Güçlü istihdam verisinin ardından 2 yıllık ABD tahvil getirileri 9 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 2.908’e yükseldikten sonra hafif bir gerileme ile yüzde 2.888 seviyesine geriledi. Eylül 2008’den bu yana ABD tahvil getirileri 2.908 seviyesini görmemişti.

ABD borsalarındaki yükseliş Asya borsalarına da yansıdı. Nikkei yüzde 1.65 artışla 21,24.03 puana yükselirken, Shanghai yüzde 0.68 artışla 3,329.81 oldu. Hong Kong’da HSI yüzde 1.63 artışla 31,502.14’e yükseldi. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 1.12 artış yaşadı.

Güvenli liman yene karşı direncini koruyan dolar, yen karşısında yüzde 0.23’lük bir düşüşle bu sabah 106.53 seviyesine geriledi.

 

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