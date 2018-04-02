KÜRESEL PİYASALAR – ABD vadeli borsaları Çin etkisiyle düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Nisan () – Çin’in, ABD’den ithal edilen 128 farklı ürüne gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından, Paskalya tatili nedeniyle kapalı olan ABD borsalarında vadeli piyasalar belirgin düşüşlerle açıldı.

Bugün 16:45’te açıklanacak ABD imalat PMI verileri öncesinde, ABD borsalarında Dow Jones vadeli endeksi 134 puan düşüşle açılarak Dow Jones Endeksi’nin 70 puan bir düşüşle açılacağına işaret etti. S&P 500 vadelileri 11.50 puan düşüşle açılırken, Nasdaq’ta ise vadeli endeks 54 puan düşüşle açıldı. Teknoloji endeksinin 55 puan düşüşle açılması bekleniyor.

Wall Street’te, Dow Jones 24,103.11 puandan, S&P 500, 2,640.87 düzeyinden kapanmıştı ve Nasdaq ise yüzde 5.0’e yakın kayıplarının ardından yüzde 1.64 artışla 7,063.44 puandan kapanmıştı.

Yeni gümrük vergilerine karşın güne yükselişlerle açılan Asya borsaları ise ticaret savaşı endişelerinin fiyatlanmasının ardından düşüşlerle kapandı.

Japonya’dan gelen güçlü istihdam verileriyle Nikkei hafif bir yükselişin ardından açılışa göre yüzde 0.31 düşüşle 21,388.58 puandan kapandı.. Çin’in ABD’den gelecek ve toplam değeri 3.0 milyar doları bulacak gümrük vergisi getirmesi ve Çin Mart ayı Caixin/Markit PMI verilerinin beklentilerin altında 51.0 düzeyinde gelmesi Shanghai endeksi yüzde 0.16 düşüşle 3,163.86 düzeyinden kapandı.

Paskalya nedeniyle işlem olmayan HSI yüzde 0.24 ile 30,093.38 puanda. ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasını askıya almasıyla KOSPI yüzde 0.07 düşüşle 2,444.16 puandan kapandı.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) yüzde 0.31 düştü.

Paskalya tatili sebebiyle bugün Londra, Frankfurt, Paris, Milano, Hong Kong ve Avustralya borsaları kapalı.

Dolar, günün ilk saatlerinde ticaret savaşı endişelerinin müzakere umutlarıyla birlikte azalmasıyla küresel piyasalarda değer kazandıktan sonra tekrar yüzde 0.08 değer kaybederek 90.00 bandının altına indi ve 89.898 düzeyine geriledi.

Dolar güvenli liman yen karşısında geçen haftalarda 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra paskalya tatilinin ardından yüzde 0.12 değerlenerek 106.40 düzeyine çıktı.

Euro/dolar paritesi ise doların değer kaybetmesine bağlı olarak yüzde 0.06’lık bir artışla 1.2328 düzeyine yükseldi..

10 yıllık ABD tahvil getirileri güçlü istihdam ve kişisel harcama verileriyle 6 Şubat’tan bu yana görülen en düşük düzey olan yüzde 2.75 düzeyinin de altına indikten sonra haftaya yüzde 0.026’lık artışla başladı ve 2.77 düzeyine yükseldi.