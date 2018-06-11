KÜRESEL PİYASALAR – ABD-Kuzey Kore zirvesi öncesinde Wall Street karışık seyirle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Haziran () – ABD ve diğer gelişmiş ekonomilerin liderlerinin bir araya geldiği G-7 zirvesi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek için Singapur’da, ticaret savaşına yönelik endişeleri artırdı. Gelişmelere paralel Asya borsaları ticaret savaşına ilişkin endişelerle karışık seyirle kapanırken, Avrupa’da endeksler FTSE MIB öncülüğünde yükseldi, Wall Street ise karışık seyirle açıldı.

Bu hafta, hem ABD Merkez Bankası (Fed), hem Avrupa Merkez Bankası (ECB) hem de Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) toplantısı var. Beklenti, Fed’in bir faiz artırımı yapması yönünde; ECB’de ise, yönetim kurulu üyeleri bankanın varlık alım programını nasıl azaltacaklarını açıkladı.

ABD – ABD’de G-7 zirvesi ve yarın açıklanacak TÜFE verisi öncesinde tüm endeksler geçen haftanın son işlem gününü yükselişle kapattıktan sonra ticaret savaşı endişelerine parallel karışık seyirle açıldı.

Haftanın ilk işlem gününde,

- Dow Jones yüzde 0.03 düşerken,

- S&P 500 yüzde 0.10,

- Nasdaq yüzde 0.17 yükseldi.

Gelişmelere paralel;

- DOLAR endeksi 94.00 düzeyinin altında dalgalı seyrediyor. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, hafif düşüşle 93.47 düzeyinde; gün içinde 93.37-93.68 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi ECB’den gelen sıkılaşma sinyalleriyle ve dolardaki düşüşe paralel yüzde 0.32 yükselişle 1.1808 düzeyine yükseldi.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.964 düzeyine yükselirken; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.105’e; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.52’ye yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.32 değer kazanmasıyla, 109.90 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.16 düşüşle 1.3386 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.90 düşüşle 65.15 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.85 düşüşle 75.81 dolara geriledi.

AVRUPA – Avrupa’da endeksler ABD-Kuzey Kore zirvesi öncesinde yükseldi. İtalya bankacıklık hisseleri öncülüğünde DAX hariç yükselişte.

BİRLEŞİK KRALLIK – Birleşik Krallık’tan gelen ekonomik veriler imalat üretiminin daraldığını ve dış ticaret açığının yükseldiğini gösterdi. Birleşik Krallık imalat verisi, 2012’den bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Dış ticaret fazlası Nisan’a kadar üç aylık dönemde 1.9 milyar sterlin artışla 9.7 milyar sterline yükseldi. Sanayi üretimi ise Mayıs’ta yüzde 0.8 düştü; imalat üretimindeki yüzde 1.4’lük düşüş bu rakamı aşağı çekti. Enerji üretimi ise sıcak havalara bağlı yüzde 2.0 düştü.

İTALYA – Avrupa genelinde borsalarda yüzde 2.61 yükselişle İtalya borsası en iyi performans gösteren borsa oldu. Yatırımcılar ECB’den parasal sıkılaşma beklerken, bankalar yükselişin lokomotifi oldu. Gelişmelere parallel;

- DAX yüzde 0.01 düşerken,,

- FTSE yüzde 0.46,

- CAC yüzde 0.18,

- FTSE MIB yüzde 2.61 yükseldi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.39 yükseldi.

G-7 zirvesi sonrası ticaret savaşına ilişkin endişelere paralel Asya’da ise;

- Nikkei yüzde 0.48

- HSI yüzde 0.40,

- KOSPI 0.76 yükselirken,

- Shanghai yüzde 0.48 düştü.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.33 yükselirken, endeks yıl başından bu yana yükselişi de yüzde 15.10'u buldu.