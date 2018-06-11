KÜRESEL PİYASALAR – ABD-Kuzey Kore zirvesi öncesinde İtalya pozitif ayrıştı

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Haziran () – ABD ve diğer gelişmiş ekonomilerin liderlerinin bir araya geldiği G-7 zirvesi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek için Singapur’da, ticaret savaşına yönelik endişeleri artırdı. Gelişmelere paralel yükselişle açılan Asya borsaları ticaret savaşına ilişkin endişelerle karışık seyirdeyken, Avrupa’da endeksler yükselişle açıldı; İtalya’da bankacılık sektöründeki kazançlarla FTSE MIB pozitif ayrıştı.

Bu hafta, hem ABD Merkez Bankası (Fed), hem Avrupa Merkez Bankası (ECB) hem de Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) toplantısı var. Beklenti, Fed’in bir faiz artırımı yapması yönünde; ECB’de ise, yönetim kurulu üyeleri bankanın varlık alım programını nasıl azaltacaklarını açıkladı.

AVRUPA – Avrupa’da endeksler ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerine ilişkin açıklamalarıyla haftanın son işlem gününü karışık seyirle kapatmıştı. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un ve Trump'ın Salı gününe planlanan görüşmesi, piyasaların en önemli gelişmesi olarak izleniyor.

BİRLEŞİK KRALLIK – Birleşik Krallık’tan gelen ekonomik veriler imalat üretiminin daraldığını ve dış ticaret açığının yükseldiğini gösterdi. Birleşik Krallık imalat verisi, 2012’den bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Dış ticaret fazlası Nisan’a kadar üç aylık dönemde 1.9 milyar sterlin artışla 9.7 milyar sterline yükseldi. Sanayi üretimi ise Mayıs’ta yüzde 0.8 düştü; imalat üretimindeki yüzde 1.4’lük düşüş bu rakamı aşağı çekti. Enerji üretimi ise sıcak havalara bağlı yüzde 2.0 düştü.

İTALYA – Avrupa genelinde borsalarda yüzde 2.0 yükselişle İtalya borsası en iyi performans gösteren borsa oldu. Yatırımcılar ECB’den parasal sıkılaşma beklerken, bankalar yükselişin lokomotifi oldu. Gelişmelere parallel;

- DAX yüzde 0.05,

- FTSE yüzde 0.58

- CAC yüzde 0.11 yükselirken

- FTSE MIB yüzde 2.28 yükselişle pozitif ayrıştı.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.39 yükseldi.

G-7 zirvesi sonrası ticaret savaşına ilişkin endişelere paralel Asya’da ise;

- Nikkei yüzde 0.48

- HSI yüzde 0.40,

- KOSPI 0.76 yükselirken,

- Shanghai yüzde 0.48 düştü.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.24 yükselirken, endeks yıl başından bu yana yükselişi de yüzde 15.00'i buldu.

ABD – ABD’de G-7 zirvesi öncesinde tüm endeksler geçen haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Ticaret savaşı endişeleri yükselişleri baskıladı. Vadeli işlemler piyasası, Wall Street’te endekslerin hafif yükseliş ve yatay seyirle açılacağına işaret ediyor.

Geçen haftanın son gününde,

- Dow Jones yüzde 0.30,

- S&P 500 yüzde 0.31

- Nasdaq yüzde 0.14 yükseldi.

Gelişmelere paralel;

- DOLAR endeksi 94.00 düzeyinin altında dalgalı seyrediyor. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, yatay seyirle 93.56 düzeyinde; gün içinde 93.37-93.68 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi ECB’den gelen sıkılaşma sinyalleriyle ve dolardaki düşüşe paralel yüzde 0.25 yükselişle 1.1800 düzeyine yükseldi.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.964 düzeyine yükselirken; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.104’e; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.52’ye yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.30 değer kazanmasıyla, 109.88 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.23 düşüşle 1.3378 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.24 düşüşle 65.58 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.88 düşüşle 75.79 dolara geriledi.