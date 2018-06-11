KÜRESEL PİYASALAR – ABD-Kuzey Kore zirvesi öncesinde Asya borsaları karışık seyrediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Haziran () – ABD ve diğer gelişmiş ekonomilerin liderlerinin bir araya geldiği G-7 zirvesi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşına yönelik endişeleri artırdı ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmek için Singapur’ad. Gelişmelere paralel yükselişle açılan Asya borsaları ticaret savaşına dair endişelerle karışık seyirde.

Bu hafta hem ABD Merkez Bankası (Fed) , hem Avrupa Merkez Bankası (ECB) hem de Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) toplantısı var. Beklenti Fed’in bir faiz artırımı yapması. ECB’de ise yönetim kurulu üyeleri bankanın varlık alım programını nasıl azaltacaklarını söyledi.

Gelişmelere paralel,

- Nikkei yüzde 0.48

- HSI yüzde 0.31,

- KOSPI 0.76 yükselirken,

- Shanghai yüzde 0.66 düştü.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.33 gerilerken endeks yıl başından bu yana yüzde 14.93 yükseldi.

ABD – ABD’de G-7 zirvesi öncesinde tüm endeksler haftanın son gününü yükselişle kapattı. Ticaret savaşı endişeleri yükselişleri baskıladı.

- Dow Jones yüzde 0.30,

- S&P 500 yüzde 0.31

- Nasdaq yüzde 0.14 yükseldi.

AVRUPA – Avrupa’da endeksler ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerine ilişkin açıklamalarıyla haftanın son gününü karışık seyirle kapatmıştı. Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un görüşmesi piyasaların en önemli gelişmesi olarak izleniyor.

Gelişmelere paralel;

- DOLAR endeksi tekrar 94.00 düzeyinin altında seyrediyor. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, günlük yüzde 0.14 düşüşle 93.44 düzeyine geriledi; gün içinde 93.37-93.57 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi ECB’den gelen sıkılaşma sinyalleriyle ve dolardaki düşüşe paralel yüzde 0.35 yükselişle 1.1813 düzeyine yükseldi.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.966 düzeyine yükselirken; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.106’ya; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.52’ye yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.42 değer kazanmasıyla, 110.00 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.15 yükselişle 1.3428 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.26 düşüşle 65.57 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.38 düşüşle 76.17 dolara geriledi.

