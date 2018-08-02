KÜRESEL PİYASALAR –  ABD-Çin ticaret savaşına paralel Asya endeksleri düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ağustos () – Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit tutması fakat parasal sıkılaştırmaya yıl içinde devam edeceği beklentilerinin güçlenmesine paralel ABD-Çin ticaret savaşı gerilimleriyle tekrar düşüşte. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne getireceği yüzde 10 gümrük vergisini yüzde 25’e çıkartabileceğine dair haberlerle Asya piyasaları güne sert düşüşle başladı.

ASYA – ABD Ticaret temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı bir açıklamada Trump’ın ABD’nin Çin’e uygulayacağı gümrük vergilerinin oranını yüzde 10’un üzerine çıkarmaları talimatı verdiğini söyledi. Gelişmelere paralel Asya borsalarında;

Nikkei yüzde 1.03,

Shanghai yüzde 2.20,

HSI yüzde 2.02,

KOSPI ise yüzde 1.560 düştü.

Piyasalarda cuma günü ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisi, bugün İngiltere Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı, Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi verisi, ABD’den gelecek işsizlik başvuruları, ISM New York İş Koşulları Endeksi, fabrika siparişleri yakından izlenen veriler olacak.

AVRUPA - Avrupa’da da endeksler ticaret savaşı endişelerinin tekrar yükselmesine bağlı düşüşle açıldı. FTSE yüzde 1.24, FTSE MIB yüzde 1.91 düştü. DAX ve CAC endekslerinin de düşüşle açılması bekleniyor.

BOE – İngiltere Merkez Bankası (BOE) bugün TSİ 14:00’te faiz kararı açıklayacak. Banka hem varlık alımları, hem çeyrek dönem enflasyon raporu yayınlayacak.

WALL STREET – ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler ve Apple hisselerinin tarihi zirveyi görmesine paralel, Nasdaq yükselişle kapanırken, Dow Jones ve S&P 500 günü düşüşle kapattı.

ABD - ABD İmalat PMI Temmuz’da beş ayın en düşüğünde gelirken, ABD 10 yıllık tahvillerde getiri Haziran’dan bu yana dün ilk kez yüzde 3.0’ün üzerine çıktı. ADP özel sektör istihdamı Temmuz’da beklentilerin üzerinde geldi.

DOLAR endeksi ABD verileriyle güçlendi ve yüzde 0.14 yükselişle 94.79 düzeyine çıktı.

EURO/DOLAR paritesi, dolardaki yükselişe bağlı yüzde 0.21 düşüşle 1.1636 düzeyine geriledi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.992 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.674 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.08 değer kaybetmesiyle 111.64 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise BOE öncesi yüzde 0.25 düşüşle 1.3130 düzeyine geriledi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.62 yükselişle varil başına 72.84 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.33 artışla 67.88 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Salı günü 0.09 dolar artışla 73.62 dolara yükseldi. Pazartesi OPEC sepet fiyatı 73.53 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.