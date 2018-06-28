Hilal Sarı / İstanbul, 28 Haziran () – ABD – Çin ticaret gerilimi, yükselen petrol fiyatları, Brexit ve sığınmacı sorununun ele alınacağı Avrupa Birliği liderler zirvesine paralel, ABD’de açıklanan büyüme verisi sonrası euro/dolar paritesi yükselişini güçlendirdi.

ABD’nin ilk çeyrekte yüzde 2.0 büyüdüğünün açıklandığı duyuru öncesi yüzde 0.24 yükselişli seyreden paritede açıklama sonrası yükseliş yüzde 0.33’e yükseldi.

1.16 düzeyinin altında tutuan parite bugün günlük yüzde 0.32 artışla 1.1591 düzeyine yükseldi. Parite gün içinde 1.1598 düzeyine kadar çıkmış, en düşük 1.1528 düzeyini görmüştü.

ALMANYA - Almanya’da açıklanan TÜFE verisinin beklentiler doğrultusunda Haziran’da yüzde 2.1’lik artışa işaret etmesi sonrası parite güçlenmeye devam etti.

Erken saatlerde açıklanan Almanya GfK Tüketici Güven Endeksi ise öncü verilere göre Temmuz’da ki 10.6 düzeyinden Haziran’da 10.6’ya düşecek.

EURO BÖLGESİ - Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yayınladığı ekonomik bültende Euro Bölgesi 2018 büyüme beklentisini aşağı yönlü güncelledi. 2018 için yüzde 2.1 büyüme öngören ECB, 2019 için yüzde 1.9 ve 2020 için yüzde 1.7 GSYH büyümesi öngörüyor.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ekonomik güven endeksi ise Mayıs’taki 112.5 düzeyinden 112 düzeyine geriledi.