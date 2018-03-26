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KÜRESEL PİYASALAR – ABD Borsalarında 2016 Ocak’tan bu yana en kötü hafta

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Mart () – ABD ile Çin arasında gittikçe büyüyecek bir ticaret savaşına dair endişelerin artmasıyla ABD borsaları Ocak 2016’tan bu yana en büyük haftalık kayıplarını yaşadı. Dow Jones haftayı yüzde 5.7...

KÜRESEL PİYASALAR – ABD Borsalarında 2016 Ocak’tan bu yana en kötü hafta

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Mart () – ABD ile Çin arasında gittikçe büyüyecek bir ticaret savaşına dair endişelerin artmasıyla ABD borsaları Ocak 2016’tan bu yana en büyük haftalık kayıplarını yaşadı.

Dow Jones haftayı yüzde 5.7 kayıpla kapatırken, S&P 500 yüzde 5.9 düştü. Nasdaq’da ise haftalık kayıp yüzde 6.5 oldu.

Haftanın son işlem gününde Dow Jones yüzde 1.77 düşüşle 23,533.20 puana gerilerken, S&P 500 yüzde 2.10 düşüşle 2,588.26 puana geriledi. Nasdaq ise yüzde 2.43 kayıpla 6,992.67 puan oldu.

Asya Borsaları da yine ABD Başkanı Donald Trump’ın 60 milyar dolarlık gümrük vergisi planı ile düşüyor. Shanghai Borsası düne göre yüzde 1.24 düşüşle 3,113.76 puana gerilerken, HDI yüzde 0.33 düşüşle 30,208.45 puana geriledi. Nikkei yüzde 0.72 artışla 20,766.10 puana yükseldi. KOSPI’de ise yüzde 0.72 arttı ve 2,432.84 puana çıktı.

Ticaret savaşı endişelerine bağlı olarak düşüşlerle açılması beklenen Avrupa Borsaları’nda ise DAX ve CAC haftanın son işlem gününde yatay seyrederken, FTSE yüzde 0.44 düşüşle 6,921.94 puana geriledi. FTSE MIB ise yüzde 0.49 düşüşle 22,289.10 puana geriledi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri son altı ayın en büyük düşüşünün ardından yüzde 0.013 artışla yüzde 2.839’a yükseldi.

Dolar, güvenli liman yen karşısında 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.32 artışla 105.05 yen düzeyine yükseldi.

Dolar endeksi düne göre yatay seyrediyor ve 89.440 düzeyinde.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.10 artışla 1.2363 düzeyine çıktı.

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