KÜRESEL PİYASALAR – ABD borsaları yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Mart () - ABD Borsaları’nda teknoloji hisselerindeki kayıplara bağlı düşüş yaşanan birkaç günün ardından, ABD ekonomisinden gelen olumlu verilere bağlı olarak Wall Street yükselişle açıldı.

Amazon, Netflix ve Apple hisselerindeki düşüşlere bağlı olarak kayıplarla kapandığı günün ardından Perşembe günü yükselişle açılan Wall Street’te, Dow Jones yüzde 0.65 artışla 24,004.11 puana yükseldi. S&P 500 yüzde 0.36 artışla 2,614.26 düzeyine yükseldi. Nasdaq ise kayıplarını yavaşlattı ve yatay seyirle 6,950.96 puan düzeyinde tutundu.

Amazon hisseleri dün ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketin peşine düşeceği söylentileriyle yüzde 4.4 değer kaybederken, Netflix hisseleri yüzde 4.9 ve Apple hisseleri Goldman Sachs’ın satış öngörülerini düşürmesiyle yüzde 1.1 düşmüştü.

Dolar, günün ilk saatlerinde ticaret savaşı endişelerinin müzakere umutlarıyla birlikte azalmasıyla küresel piyasalarda değer kazandıktan sonra tekrar 90.00 bandının altına inerek yüzde 0.16 düşüşle 89.94 düzeyine geriledi.

Dolar güvenli liman yen karşısında geçen haftalarda 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra Perşembe günü yüzde 0.49 düşüşle 106.33 düzeyine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise doların değer kaybetmesine bağlı olarak düne göre yüzde 0.18’lik bir yükselişle 1.2330 düzeyine yükseldi.

10 yıllık ABD tahvilleri geçen kişisel tüketim harcamalarının – gıda ve enerji bileşenleri hariç haliyle – Şubat’ta yüzde 0.2 arttığı verisinin ve güçlü istihdam verisinin ardından yüzde 0.014 düşüşle 2,761 düzeyine geriledi.

Avrupa borsaları hisselerdeki yükselişlere bağlı olarak yükselişlerle açıldı. Özellikle Japon otomobil üreticisi Nissan ile birleşeceğine dair haberler çıkan Renault hisseleri yükselişte etkili oldu.

Çarşamba gününü karışık seyirle kapayan Avrupa borsalarında DAX yüzde 1.15 artışla 12,077.45 puana çıktı. FTSE yüzde 0.43 yükselişle 7,074.94 puana çıktı. CAC endeksinde yükseliş 0.85 oldu ve endeks 5,173.99 puana yükseldi. FTSE MIB ise yüzde 0.56 artışla 22,456.06 düzeyine yükseldi.

Stoxx 600 ise düne göre yüzde 0.52 değerlendi ve 371.17 düzeyine çıktı.

Asya borsalarında yükselişle kapandı

Dün kayıplarla kapanan Asya Borsaları, Kore geriliminin yumuşayacağına ilişkin beklentilerle, Japonya ilaç sektöründeki düşüşlere rağmen yükselişlerle kapandı. Kuzey Kore ve Güney Kore’nin Nisan ayında ortak bir zirve gerçekleştireceği haberleri Asya borsalarında yükselişi destekledi.

Shanghai Borsası düne göre yüzde 1.24 artışla 3,160.93 puandan kapanırken, Hong Kong’da HSI yüzde 0.24 artışla 30,093.38 puanla kapandı.. Nikkei ise yüzde 0.61 yükselişle 21,159.08 puanla günü kapadı. KOSPI ise yüzde 0.71 artışla 2,436.37 puanla kapandı.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) yüzde 0.42 yükseldi.