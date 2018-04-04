KÜRESEL PİYASALAR – ABD borsaları toparladı, Asya ticaret savaşı endişelerini izliyor

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Nisan () – ABD’de ve dünyada teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgasının ardından borsalar bir nebze toparlama yaşarken, Asya borsaları, ticaret savaşı endişelerini izlemeye devam ediyor.

Çin’in, ABD’den ithal edilen 128 farklı ürüne gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından ABD de Çin’e gümrük vergisi uygulayacağı 1,300 ürünün listesini açıkladı.

Önceki gün teknoloji hisseleri öncülüğünde büyük düşüşler yaşamış olan ABD borsaları, hem güçlü imalat verileri hem de teknoloji hisselerindeki kayıpların yavaşlamasıyla yükseldi.

ABD borsalarında Dow Jones yüzde 1.65 yükselişle 24,033.36 düzeyine gelirken, S&P 500 yüzde 1.26 artışa 2,614.45 puana yükseldi. Önceki gün yüzde 2.74 kayıpla kapanan Nasdaq yüzde 1.04 artışla 6,941.28 düzeyine yükseldi.

Düşüş Avrupa borsalarını da baskıladı ve Paskalya tatilinden çıkan DAX, CAC ve FTSE endeksleri haftaya karışık seyirle başladı. FTSE yüzde 0.37 artışla 7,030.46 düzeyine gelirken, DAX ve CAC ve Stoxx 600 yatay seyretti.

Dolar, günün ilk saatlerinde 90.00 bandının civarındaki seyrini sürdürüyor ve yüzde 0.01 düşüşle 90.17 düzeyine çekildi.

Avrupa borsaları da ticaret savaşı endişeleriyle baskılandı. FTSE 100’ün 13 puan düşüşle ve CAC’ın bir puan artışla ve DAX’ın hem Euro Bölgesi’nden hem de en büyük ekonomilerden (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya) gelen imalat PMI verilerinin ardından euronun değer kaybetmesiyle Euro/dolar paritesi ise yüzde 1.23 bandının altındaki seyrini sürdürüyor ve yüzde 0.01 artışla 1.2270 düzeyine çıktı.

Dolar borsalardaki düşüşe bağlı olarak küresel piyasalarda değer kazandı ve güvenli liman yen karşısında yüzde 0.04 yükselişle 106.63 düzeyine yükseldi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri ticaret savaşı endişeleriyle birlikte hafif bir düşüşlr 2.779’a geriledi.

ABD borsalarındaki teknoloji rehavetinden Asya borsaları da etkilendi ve Nikkei, Shanghai düşüşlerle kapandı.

Japonya’da mart ayı hizmetler sektörü PMI verisi 17 ayın en düşük büyüme hızını gösterdi. Nikkei’de artış yüzde 0.13 oldu ve endeks 21,319.55 puanla kapandı.

Dün Wall Street teknoloji hisselerindeki düşüşlere bağlı olarak dün 3,124.04 düzeyinden kapanan Shanghai endeksi yatay seyirle devam ediyor.

Paskalya tatilinin ardından yüzde 0.21 düşüş le açılan HSI ise yüzde 1.17 düşüşle 30 bin puanın altına indi ve 29,840.69 puana geriledi. 30,180.10 düzeyine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasını askıya almasının ardından KOSPI haftanın ikinci gününde yüzde 01.41 düşüşle 2,408.06 puandan kapandı.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) yüzde 0.79 düştü.